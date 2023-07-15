Другие новости15 июля 2023, 20:16 |
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Украинец Мурза продолжит карьеру в клубе второго дивизиона Австрии
Хавбек не так давно покинул чемпионат Казахстана
15 июля 2023, 20:16 |
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Украинский полузащитник Артур Мурза будет выступать за клуб «Капфенберг», который играет во Втором дивизионе чемпионата Австрии.
Напомним, 22-летний Мурза не так давно покинул клуб «Аксу» из Казахстана, за который в нынешнем сезоне-2023 сыграл в десяти матчах.
«Капфенберг» в предыдущем сезоне-2022/2023 занял в лиге 12-е место среди 16 команд.
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