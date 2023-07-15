Украинец Мурза продолжит карьеру в клубе второго дивизиона Австрии

Украинский полузащитник Артур Мурза будет выступать за клуб «Капфенберг», который играет во Втором дивизионе чемпионата Австрии.

Напомним, 22-летний Мурза не так давно покинул клуб «Аксу» из Казахстана, за который в нынешнем сезоне-2023 сыграл в десяти матчах.

«Капфенберг» в предыдущем сезоне-2022/2023 занял в лиге 12-е место среди 16 команд.