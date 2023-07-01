Источник: украинский полузащитник покинул аутсайдера чемпионата Казахстана

22-летний украинский полузащитник Артур Мурза покинул казахстанский клуб «Аксу».

Об этом сообщает SporArena. По информации источника, игрок исключен из заявки команды на сезон.

Мурза присоединился к Аксу в феврале на правах аренды из латвийской «Валмиеры». Соглашение было рассчитано до конца 2023 года.

В нынешнем сезоне Мурза провел десять матчей за «Аксу», но результативными действиями так и не смог отличиться.

«Аксу» занимает последнее место в чемпионате Казахстана, набрав 7 очков после 14 матчей.