Другие новости01 июля 2023, 03:10 |
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Источник: украинский полузащитник покинул аутсайдера чемпионата Казахстана
Артур Мурза исключен из заявки «Аксу»
01 июля 2023, 03:10 |
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22-летний украинский полузащитник Артур Мурза покинул казахстанский клуб «Аксу».
Об этом сообщает SporArena. По информации источника, игрок исключен из заявки команды на сезон.
Мурза присоединился к Аксу в феврале на правах аренды из латвийской «Валмиеры». Соглашение было рассчитано до конца 2023 года.
В нынешнем сезоне Мурза провел десять матчей за «Аксу», но результативными действиями так и не смог отличиться.
«Аксу» занимает последнее место в чемпионате Казахстана, набрав 7 очков после 14 матчей.
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