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01 июля 2023, 03:10 |
63
0

Источник: украинский полузащитник покинул аутсайдера чемпионата Казахстана

Артур Мурза исключен из заявки «Аксу»

01 июля 2023, 03:10 |
63
0
Источник: украинский полузащитник покинул аутсайдера чемпионата Казахстана
Twitter. Артур Мурза

22-летний украинский полузащитник Артур Мурза покинул казахстанский клуб «Аксу».

Об этом сообщает SporArena. По информации источника, игрок исключен из заявки команды на сезон.

Мурза присоединился к Аксу в феврале на правах аренды из латвийской «Валмиеры». Соглашение было рассчитано до конца 2023 года.

В нынешнем сезоне Мурза провел десять матчей за «Аксу», но результативными действиями так и не смог отличиться.

«Аксу» занимает последнее место в чемпионате Казахстана, набрав 7 очков после 14 матчей.

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Артур Мурза Валмиера Аксу трансферы аренда игрока расторжение контракта
Источник Sportarena
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