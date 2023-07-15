Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
Представительница Чехии провела ударную кампанию
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала первой замужней чемпионкой Уимблдона в женском одиночном разряде, начиная с 1981 года.
42 года назад турнир в третий раз в карьере выиграла американка Крис Эверт (1974, 1976, 1981). В 1979 году она вышла замуж за британского теннисиста Джона Ллойда и стала Кристиной Эверт-Ллойд. В 1987 году пара рассталась.
Маркета Вондроушова вышла замуж год назад. В воскресенье, 16 июля, у нее с супругом будут первая годовщина свадьбы. Об этом теннисистка из Чехии упомянула в своей речи после награждения.
Ко всему прочему, Вондроушова стала первой несеяной победительницей Уимблдона в Открытой эре, которая началась в теннисе в 1968 году. Маркета стартовала на турнире, занимая 42-е место в мировом рейтинге. Ранее она выше 13-й позиции еще не поднималась.
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