Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
Уимблдон
15 июля 2023, 19:57 | Обновлено 15 июля 2023, 19:58
267
0

Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона

Представительница Чехии провела ударную кампанию

15 июля 2023, 19:57 | Обновлено 15 июля 2023, 19:58
267
0
Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала первой замужней чемпионкой Уимблдона в женском одиночном разряде, начиная с 1981 года.

42 года назад турнир в третий раз в карьере выиграла американка Крис Эверт (1974, 1976, 1981). В 1979 году она вышла замуж за британского теннисиста Джона Ллойда и стала Кристиной Эверт-Ллойд. В 1987 году пара рассталась.

Маркета Вондроушова вышла замуж год назад. В воскресенье, 16 июля, у нее с супругом будут первая годовщина свадьбы. Об этом теннисистка из Чехии упомянула в своей речи после награждения.

Ко всему прочему, Вондроушова стала первой несеяной победительницей Уимблдона в Открытой эре, которая началась в теннисе в 1968 году. Маркета стартовала на турнире, занимая 42-е место в мировом рейтинге. Ранее она выше 13-й позиции еще не поднималась.

По теме:
ВИДЕО. Как Вондроушова титул на Уимблдоне взяла
Маркета ВОНДРОУШОВА: «Удивительно, что я могу держать этот трофей»
Онс ЖАБЕР: «Очень, очень тяжело»
Уимблдон-2023 Маркета Вондроушова Онс Жабер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завацкая и Володько узнали первых соперниц в квалификации турниров WTA 250
Теннис | 14 июля 2023, 22:31 0
Завацкая и Володько узнали первых соперниц в квалификации турниров WTA 250
Завацкая и Володько узнали первых соперниц в квалификации турниров WTA 250

Украинские теннисистки сыграют на соревнованиях в Будапеште и Палермо

Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Футбол | 15 июля 2023, 02:23 0
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат

Украину будут представлять «Шахтар» и «Рух», имеет шансы выйти и «Днепр-1»

Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Футбол | 14.07.2023, 23:40
Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
Футбол | 15.07.2023, 15:25
ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Футбол | 15.07.2023, 04:41
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не собрались. Шахтер потерпел сокрушительное поражение от АЕК Афины
Не собрались. Шахтер потерпел сокрушительное поражение от АЕК Афины
13.07.2023, 20:04 96
Футбол
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
14.07.2023, 23:20 4
Теннис
Суперкамбек! Жабер убрала Соболенко по пути в финал Уимблдона-2023
Суперкамбек! Жабер убрала Соболенко по пути в финал Уимблдона-2023
13.07.2023, 19:40 29
Теннис
СВИТОЛИНА: Надеюсь, украинцы продолжат поддерживать и у меня будет еще шанс
СВИТОЛИНА: Надеюсь, украинцы продолжат поддерживать и у меня будет еще шанс
13.07.2023, 19:50 21
Теннис
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
13.07.2023, 17:40 1
Теннис
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
14.07.2023, 11:48 21
Футбол
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
14.07.2023, 14:04 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем