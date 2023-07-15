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Товарищеские матчи
Оболонь
15.07.2023 11:00 – FT 2 : 0
Звягель
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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 17:18 | Обновлено 15 июля 2023, 17:20
309
0

Оболонь добилась победы над Звягелем

Киевская команда провела спарринг с командой Второй лиги

15 июля 2023, 17:18 | Обновлено 15 июля 2023, 17:20
309
0
Оболонь добилась победы над Звягелем
ФК Оболонь Киев

В субботу, 15 июля, киевская «Оболонь» в рамках предсезонной подготовки провела товарищеский матч с командой «Звягель» из Житомирской области, которая в будущем сезоне-2023/2024 будет выступать во Второй лиге национального чемпионата.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу столичных «пивоваров».

Товарищеский матч

«Оболонь» – «Звягель» – 2:0

Голы: Слободян, 36, Тарануха, 67.

Напомним, в предыдущем спарринге лета-2023 «Оболонь» проиграла команде «Левый берег» – 0:2.

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Оболонь Киев Звягель контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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