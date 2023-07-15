В субботу, 15 июля, киевская «Оболонь» в рамках предсезонной подготовки провела товарищеский матч с командой «Звягель» из Житомирской области, которая в будущем сезоне-2023/2024 будет выступать во Второй лиге национального чемпионата.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу столичных «пивоваров».

Товарищеский матч

«Оболонь» – «Звягель» – 2:0

Голы: Слободян, 36, Тарануха, 67.

Напомним, в предыдущем спарринге лета-2023 «Оболонь» проиграла команде «Левый берег» – 0:2.