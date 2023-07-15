Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига15 июля 2023, 17:18 | Обновлено 15 июля 2023, 17:20
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Оболонь добилась победы над Звягелем
Киевская команда провела спарринг с командой Второй лиги
15 июля 2023, 17:18 | Обновлено 15 июля 2023, 17:20
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В субботу, 15 июля, киевская «Оболонь» в рамках предсезонной подготовки провела товарищеский матч с командой «Звягель» из Житомирской области, которая в будущем сезоне-2023/2024 будет выступать во Второй лиге национального чемпионата.
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу столичных «пивоваров».
Товарищеский матч
«Оболонь» – «Звягель» – 2:0
Голы: Слободян, 36, Тарануха, 67.
Напомним, в предыдущем спарринге лета-2023 «Оболонь» проиграла команде «Левый берег» – 0:2.
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