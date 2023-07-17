Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига17 июля 2023, 17:21 |
84
0
Оболонь – Звягель – 2:0. Победа киевлян на классе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
17 июля 2023, 17:21 |
84
0
В субботу, 15 июля, киевская «Оболонь» в рамках предсезонной подготовки провела товарищеский матч с командой «Звягель» из Житомирской области, которая в будущем сезоне-2023/2024 будет выступать во Второй лиге национального чемпионата.
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу столичных «пивоваров».
Товарищеский матч
«Оболонь» – «Звягель» – 2:0
Голы: Слободян, 36, Тарануха, 67.
Читайте также:Оболонь добилась победы над Звягелем
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 июля 2023, 21:36 6
Карлос Алькарас в 20 лет выиграл травяной мейджор
Другие виды | 17 июля 2023, 09:53 25
Остальные посчитали, что медиа врут
Футбол | 16.07.2023, 21:07
Футбол | 17.07.2023, 16:50
Бокс | 17.07.2023, 10:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.07.2023, 21:20 6
15.07.2023, 20:29 34
16.07.2023, 09:00 57
16.07.2023, 10:54 1
15.07.2023, 21:40 11
16.07.2023, 06:35 9
15.07.2023, 19:57 5
16.07.2023, 07:45 12