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Товарищеские матчи
Оболонь
15.07.2023 11:00 – FT 2 : 0
Звягель
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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 17:21 |
84
0

Оболонь – Звягель – 2:0. Победа киевлян на классе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

17 июля 2023, 17:21 |
84
0
Оболонь – Звягель – 2:0. Победа киевлян на классе. Видео голов и обзор
ФК Оболонь

В субботу, 15 июля, киевская «Оболонь» в рамках предсезонной подготовки провела товарищеский матч с командой «Звягель» из Житомирской области, которая в будущем сезоне-2023/2024 будет выступать во Второй лиге национального чемпионата.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу столичных «пивоваров».

Товарищеский матч

«Оболонь» – «Звягель» – 2:0

Голы: Слободян, 36, Тарануха, 67.

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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