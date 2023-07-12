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Товарищеские матчи
Оболонь
12.07.2023 17:00 – FT 0 : 2
Левый берег
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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 22:49 | Обновлено 12 июля 2023, 23:20
245
0

Оболонь проиграла впервые за лето. Пивовары уступили команде Левый берег

Голами в спарринге отметились Даниил Сухоручко и Алексей Литовченко

12 июля 2023, 22:49 | Обновлено 12 июля 2023, 23:20
245
0
Оболонь проиграла впервые за лето. Пивовары уступили команде Левый берег
ФК Оболонь

12 июля киевская «Оболонь» впервые за период подготовки к новому сезону уступила в контрольном матче.

«Левый Берег» забил пивоварам по мячу в обоих таймах. Голами отличились Даниил Сухоручко и Алексей Литовченко.

В субботу, 15 июля, «Левый Берег» проведет домашний контрольный матч с сумской «Викторией».

У «Оболони» до начала сезона запланировано еще три контрольных поединка: соперниками будут Звягель (15 июля), Нива Бузовая (19 июля), Чайка (22 июля).

Товарищеский матч, 12 июля, 17:00. Буча

Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 0:2

Голы: Сухоручко 30, Литовченко 70.

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Оболонь Киев Левый берег товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Даниил Сухоручко Алексей Литовченко
Источник Sport.ua
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