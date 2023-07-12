Оболонь проиграла впервые за лето. Пивовары уступили команде Левый берег

12 июля киевская «Оболонь» впервые за период подготовки к новому сезону уступила в контрольном матче.

«Левый Берег» забил пивоварам по мячу в обоих таймах. Голами отличились Даниил Сухоручко и Алексей Литовченко.

В субботу, 15 июля, «Левый Берег» проведет домашний контрольный матч с сумской «Викторией».

У «Оболони» до начала сезона запланировано еще три контрольных поединка: соперниками будут Звягель (15 июля), Нива Бузовая (19 июля), Чайка (22 июля).

Товарищеский матч, 12 июля, 17:00. Буча

Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 0:2

Голы: Сухоручко 30, Литовченко 70.