Англия15 июля 2023, 13:52 |
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Саудовская Аравия ждет? Фабиньо не поехал с Ливерпулем на сбор
Хавбек близок к переходу в «Аль-Иттихад»
15 июля 2023, 13:52 |
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Бразильский полузащитник Фабиньо не поехал с командой на предсезонный сбор в Шварцвальд (Германия). Об этом сообщает The Athletic.
Скорее всего, это связано с возможным переходом игрока в «Аль-Иттихад». Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов.
При этом другой полузащитник «Ливерпуля», Джордан Хендерсон, который в шаге от перехода в клуб Стивена Джеррарда «Аль-Иттифак», на сбор с командой Юргена Клоппа поехал.
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