Саудовская Аравия ждет? Фабиньо не поехал с Ливерпулем на сбор

Бразильский полузащитник Фабиньо не поехал с командой на предсезонный сбор в Шварцвальд (Германия). Об этом сообщает The Athletic.

Скорее всего, это связано с возможным переходом игрока в «Аль-Иттихад». Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов.

При этом другой полузащитник «Ливерпуля», Джордан Хендерсон, который в шаге от перехода в клуб Стивена Джеррарда «Аль-Иттифак», на сбор с командой Юргена Клоппа поехал.