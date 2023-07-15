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  4. Саудовская Аравия ждет? Фабиньо не поехал с Ливерпулем на сбор
Англия
15 июля 2023, 13:52 |
249
0

Саудовская Аравия ждет? Фабиньо не поехал с Ливерпулем на сбор

Хавбек близок к переходу в «Аль-Иттихад»

15 июля 2023, 13:52 |
249
0
Саудовская Аравия ждет? Фабиньо не поехал с Ливерпулем на сбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиньо

Бразильский полузащитник Фабиньо не поехал с командой на предсезонный сбор в Шварцвальд (Германия). Об этом сообщает The Athletic.

Скорее всего, это связано с возможным переходом игрока в «Аль-Иттихад». Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов.

При этом другой полузащитник «Ливерпуля», Джордан Хендерсон, который в шаге от перехода в клуб Стивена Джеррарда «Аль-Иттифак», на сбор с командой Юргена Клоппа поехал.

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Фабиньо Аль-Иттихад Ливерпуль Джордан Хендерсон
Источник The Athletic
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