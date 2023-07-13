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Англия
13 июля 2023, 16:11 |
843
0

Еще один ключевой хавбек Ливерпуля может уйти в Саудовскую Аравию

«Аль-Иттихад» нацелился на Фабиньо

13 июля 2023, 16:11 |
843
0
Еще один ключевой хавбек Ливерпуля может уйти в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиньо

Еще один звездный полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, речь идет о бразильце Фабиньо.

«Аль-Иттихад» готовится предложить за него 40 миллионов фунтов (почти 47 миллионов евро). Ранее сообщалось о том, что в Саудовскую Аравию может отправиться капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне на его счету 2 ассиста в 49 матчах во всех турнирах.

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Источник The Athletic
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