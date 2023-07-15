КОСТЕНКО: «В отборе к ЧМ самым сложным был матч против Польши»
Сборная Украины завоевала путевку на чемпионат мира по пляжному футболу
Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко подвел итоги выступления команды по европейской квалификации ЧМ-2024.
Сборная Украины по пляжному футболу удачно выступила в отборе к ЧМ-2024 в Баку, завоевав один из четырех пропусков от Европы на мировое первенство 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах.
Наставник команды Николай Костенко прокомментировал выступление сине-желтых на соревнованиях в Азербайджане:
«Мы заняли первое место в группе, затем выиграли стыковой матч и выполнили главную задачу сборной по выходу на чемпионат мира. Все в команде было на самом высоком уровне – и по отдаче игроков, и по настроению. Из нюансов – ребята особенно хорошо сыграли в обороне, реально молодцы. Нам чуть-чуть не хватило такой внимательной игры в защите на Европейских играх.
Что касается самых матчей в Баку, то самым важным и трудным был поединок с Польшей. Если бы мы уступили в этой встрече, то о чемпионате мира, наверное, можно было бы забыть. Поляки выиграли свой первый матч, и в случае победы над нами у них становилось шесть очков, а у нас оставалось два. И даже в случае успешной игры с Литвой пять набранных пунктов бы нас не спасли, ведь шесть пунктов могли иметь и испанцы. То есть, в противостоянии с Польшей у нас фактически не было права на ошибку.
Тренерский штаб очень доволен ребятами, ведь они смогли преодолеть и психологический момент после не слишком удачного выступления на Европейских играх, и физическую усталость, связанную с тем, что даже не побывали дома – сразу отправились из Польши в Азербайджан на квалификационный турнир. Плюс в Баку было очень жарко, доходило до 35 градусов, всё один к одному. Тем не менее, очень хорошо и эмоционально пообщались с игроками перед началом соревнований в раздевалке, настроились и одолели испанцев, а затем и поляков.
Хотя во всех матчах находился свой лидер, который тянул за собой команду, каждый внес вклад в общий успех. В стыковом поединке с Молдовой мы забили пять мячей, и все они на счету пяти разных исполнителей. В матче же с Литвой нам удалось усложнить игру соперника благодаря несколько вынужденному ходу. В предыдущей встрече красную карточку получил один из наших вратарей, Андрей Неруш, и мы, чтобы немного снизить нагрузку на Александра Пославского, который из-за состояния здоровья не смог помочь нам в первом матче, задействовали на этой позиции Александра Корнийчука. Когда последний выходил на площадку, мы немного меняли структуру игры, делая акцент на удержании мяча, и он выступал больше в роли пятого полевого игрока. Литовцам явно трудно было перестраиваться на такую нашу тактику, и это способствовало нашей победе».
ЧМ-2024 по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах.
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