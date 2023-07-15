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Пляжный футбол
15 июля 2023, 03:43 | Обновлено 15 июля 2023, 04:22
27
0

КОСТЕНКО: «В отборе к ЧМ самым сложным был матч против Польши»

Сборная Украины завоевала путевку на чемпионат мира по пляжному футболу

15 июля 2023, 03:43 | Обновлено 15 июля 2023, 04:22
27
0
КОСТЕНКО: «В отборе к ЧМ самым сложным был матч против Польши»
АПФУ. Николай Костенко

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко подвел итоги выступления команды по европейской квалификации ЧМ-2024.

Сборная Украины по пляжному футболу удачно выступила в отборе к ЧМ-2024 в Баку, завоевав один из четырех пропусков от Европы на мировое первенство 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Наставник команды Николай Костенко прокомментировал выступление сине-желтых на соревнованиях в Азербайджане:

«Мы заняли первое место в группе, затем выиграли стыковой матч и выполнили главную задачу сборной по выходу на чемпионат мира. Все в команде было на самом высоком уровне – и по отдаче игроков, и по настроению. Из нюансов – ребята особенно хорошо сыграли в обороне, реально молодцы. Нам чуть-чуть не хватило такой внимательной игры в защите на Европейских играх.

Что касается самых матчей в Баку, то самым важным и трудным был поединок с Польшей. Если бы мы уступили в этой встрече, то о чемпионате мира, наверное, можно было бы забыть. Поляки выиграли свой первый матч, и в случае победы над нами у них становилось шесть очков, а у нас оставалось два. И даже в случае успешной игры с Литвой пять набранных пунктов бы нас не спасли, ведь шесть пунктов могли иметь и испанцы. То есть, в противостоянии с Польшей у нас фактически не было права на ошибку.

Тренерский штаб очень доволен ребятами, ведь они смогли преодолеть и психологический момент после не слишком удачного выступления на Европейских играх, и физическую усталость, связанную с тем, что даже не побывали дома – сразу отправились из Польши в Азербайджан на квалификационный турнир. Плюс в Баку было очень жарко, доходило до 35 градусов, всё один к одному. Тем не менее, очень хорошо и эмоционально пообщались с игроками перед началом соревнований в раздевалке, настроились и одолели испанцев, а затем и поляков.

Хотя во всех матчах находился свой лидер, который тянул за собой команду, каждый внес вклад в общий успех. В стыковом поединке с Молдовой мы забили пять мячей, и все они на счету пяти разных исполнителей. В матче же с Литвой нам удалось усложнить игру соперника благодаря несколько вынужденному ходу. В предыдущей встрече красную карточку получил один из наших вратарей, Андрей Неруш, и мы, чтобы немного снизить нагрузку на Александра Пославского, который из-за состояния здоровья не смог помочь нам в первом матче, задействовали на этой позиции Александра Корнийчука. Когда последний выходил на площадку, мы немного меняли структуру игры, делая акцент на удержании мяча, и он выступал больше в роли пятого полевого игрока. Литовцам явно трудно было перестраиваться на такую нашу тактику, и это способствовало нашей победе».

ЧМ-2024 по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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