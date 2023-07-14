ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ сократил отстранение Червака на три месяца

14 июля Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола, рассмотрев материалы дела, удовлетворил апелляционную жалобу Вадима Червака на решение КДК УАФ и сократил отстранение футболиста до 3 месяцев.

Благодаря этому решению Червак сможет сыграть уже в 1-м туре УПЛ против «Шахтера», базовой датой которого является 29 июля.

Отметим, что во время матча первого тура второго этапа чемпионата Украины по футболу в Первой лиге ФК «Полесье» (Житомир) – ФК «Металлург» (Запорожье) игрока «Полесья» Вадима Червака был удален за грубый толчок арбитра матча Софии Причины (применение физической силы).

После инцидента житомирский клуб разорвал соглашение с игроком, а контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сообщил, что футболист дисквалифицирован на 6 месяцев.

В июле Червак стал игроком «Металлиста 1925», а также лично извинился перед девушкой-судьей.