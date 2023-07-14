Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 04:23 | Обновлено 14 июля 2023, 04:46
663
1

Источник: правоохранители задержали Записоцкого, чтобы доставить его в суд

Задержание состоялось в Киеве возле отеля Холидей Инн на Большой Васильковской

14 июля 2023, 04:23 | Обновлено 14 июля 2023, 04:46
663
1
Источник: правоохранители задержали Записоцкого, чтобы доставить его в суд
УАФ. Юрий Записоцкий

13 июля правоохранители задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью доставить в суд, информирует Украинская правда.

Задержание состоялось в Киеве возле отеля Холидей Инн на Большой Васильковской. Записоцкого задержали для доставки в суд по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения.

Ранее адвокат по делу УАФ Денис Бугай утверждал, что Записоцкий не уклонялся от суда, а он был вызван в военкомат, где прошел военно-врачебную комиссию:

«После этого, для завершения мобилизационных вопросов, Юрий Записоцкий прибыл в военкомат 10 и 11 июля. В частности, сейчас он проходит собеседования, тестирование и оценивание, по результатам которых будет принято решение о прохождении военной службы. никаких законных оснований изменения Юрию Записоцкому меры пресечения на арест нет».

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Юрий Записоцкий коррупция Андрей Павелко апелляция суд Украинская ассоциация футбола арест
Источник Украинская правда
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