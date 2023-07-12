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  4. Апелляция рассмотрена. Павелко останется во львовском СИЗО до 14 августа
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 20:35 | Обновлено 12 июля 2023, 20:52
622
5

Апелляция рассмотрена. Павелко останется во львовском СИЗО до 14 августа

Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов президента УАФ

12 июля 2023, 20:35 | Обновлено 12 июля 2023, 20:52
622
5
Апелляция рассмотрена. Павелко останется во львовском СИЗО до 14 августа
Facebook. Андрей Павелко

Глава УАФ Андрей Павелко останется во львовском СИЗО до 14 августа, сообщили журналисты Константин Андриюк и Владимир Зверов.

Такое решение принял апелляционный суд, который рассмотрел апелляцию адвокатов Павелко о замене меры пресечения. Вынесен вердикт – оставить в силе решение суда первой инстанции.

Ранее на очередное судебное слушание вновь не явился генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, однако вышел на видеосвязь.

Дело против руководителей УАФ касается расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство завода по изготовлению искусственного травяного покрытия.

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апелляция суд арест Андрей Павелко коррупция Юрий Записоцкий Константин Андриюк Владимир Зверов Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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fitnes_sports066
Вот пусть сидит подольше. На радость людям!
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+2
avk2307
Санта Барбара
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+1
Sashko57
можем же, если захотим
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+1
8number
Так що там з замом ? Чи втік чи ні , що відбувається ? 🤣
Країна помідор 🍅 
Ответить
0
Александр Науменко
А там до річниці амністія.
Ответить
-1
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