Апелляция рассмотрена. Павелко останется во львовском СИЗО до 14 августа

Глава УАФ Андрей Павелко останется во львовском СИЗО до 14 августа, сообщили журналисты Константин Андриюк и Владимир Зверов.

Такое решение принял апелляционный суд, который рассмотрел апелляцию адвокатов Павелко о замене меры пресечения. Вынесен вердикт – оставить в силе решение суда первой инстанции.

Ранее на очередное судебное слушание вновь не явился генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, однако вышел на видеосвязь.

Дело против руководителей УАФ касается расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство завода по изготовлению искусственного травяного покрытия.