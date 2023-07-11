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  4. УАФ: суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента
Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 17:31 |
692
3

УАФ: суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента

Решение суда в Львове

11 июля 2023, 17:31 |
692
3
УАФ: суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента
УАФ

По информации УАФ, сегодня Шевченковский суд Львова не продлил решение об отстранении президента УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности.

В итоге решение отменено, Павелко официально остается в должности. Сообщается, что само решение еще не успело вступить в силу, несмотря на просьбы прокуроров.

Сам Павелко находится в СИЗО с 16 июня, однако сейчас нет информации, повлияет ли это решение на то, когда президент УАФ окажется на свободе.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Kovalchuk
Не у каждого есть туфли по 500 евро, не каждый может отмазаться от правосудия 
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fitnes_sports066
Не хочу материться, одним словом беспредел!
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Sashko57
конец украинскому футболу.
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