Украина. Премьер лига11 июля 2023, 17:31 |
692
3
УАФ: суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента
Решение суда в Львове
11 июля 2023, 17:31 |
692
3
По информации УАФ, сегодня Шевченковский суд Львова не продлил решение об отстранении президента УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности.
В итоге решение отменено, Павелко официально остается в должности. Сообщается, что само решение еще не успело вступить в силу, несмотря на просьбы прокуроров.
Сам Павелко находится в СИЗО с 16 июня, однако сейчас нет информации, повлияет ли это решение на то, когда президент УАФ окажется на свободе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 июля 2023, 13:23 9
The Athletic – о вкладе легендарной американки в борьбу за равенство
Футбол | 10 июля 2023, 22:40 1
Чемпионат мира по пляжному футболе пройдет в ОАЭ в феврале 2024 года
Футбол | 10.07.2023, 16:57
Футбол | 11.07.2023, 08:56
Футбол | 11.07.2023, 12:13
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Не у каждого есть туфли по 500 евро, не каждый может отмазаться от правосудия
Не хочу материться, одним словом беспредел!
конец украинскому футболу.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2023, 12:21 4
10.07.2023, 07:38 20
10.07.2023, 12:40 9
09.07.2023, 22:59 4
09.07.2023, 19:07 7
10.07.2023, 19:25 5
09.07.2023, 23:16 10
10.07.2023, 04:22 2