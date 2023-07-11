УАФ: суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента

По информации УАФ, сегодня Шевченковский суд Львова не продлил решение об отстранении президента УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности.

В итоге решение отменено, Павелко официально остается в должности. Сообщается, что само решение еще не успело вступить в силу, несмотря на просьбы прокуроров.

Сам Павелко находится в СИЗО с 16 июня, однако сейчас нет информации, повлияет ли это решение на то, когда президент УАФ окажется на свободе.