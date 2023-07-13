Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига13 июля 2023, 21:39 | Обновлено 13 июля 2023, 22:06
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Днепр-1 – Рух – 4:0. Дубль Довбика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка, сыгранного в Ужгороде
13 июля 2023, 21:39 | Обновлено 13 июля 2023, 22:06
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Очередным соперником СК «Днепр-1» на сборах стал львовский «Рух».
В итоге днепряне одержали очередную крупную победу на сборах (4:0). Дубль оформил Артем Довбик.
Товарищеский матч
13 июля. 17:00. Ужгород. Стадион Авангард.
СК Днепр-1 – Рух Львов – 4:0 (1:0)
Голы: Мирошниченко, 32, Довбик, 52, 58, Когут, 88.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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