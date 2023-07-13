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Товарищеские матчи
Днепр-1
13.07.2023 17:00 – FT 4 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 21:39 | Обновлено 13 июля 2023, 22:06
107
0

Днепр-1 – Рух – 4:0. Дубль Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка, сыгранного в Ужгороде

13 июля 2023, 21:39 | Обновлено 13 июля 2023, 22:06
107
0
Днепр-1 – Рух – 4:0. Дубль Довбика. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1. Артем Довбик

Очередным соперником СК «Днепр-1» на сборах стал львовский «Рух».

В итоге днепряне одержали очередную крупную победу на сборах (4:0). Дубль оформил Артем Довбик.

Товарищеский матч

13 июля. 17:00. Ужгород. Стадион Авангард.

СК Днепр-1 – Рух Львов – 4:0 (1:0)

Голы: Мирошниченко, 32, Довбик, 52, 58, Когут, 88.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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