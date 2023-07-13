В четверг, 13 июля, в очередном товарищеском поединке летнего межсезонья отношения между собой выяснят «Днепр-1» и львовский «Рух».

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция