Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига13 июля 2023, 02:18 |
25
0
Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 17:00 контрольный поединок клубов УПЛ
13 июля 2023, 02:18 |
25
0
В четверг, 13 июля, в очередном товарищеском поединке летнего межсезонья отношения между собой выяснят «Днепр-1» и львовский «Рух».
Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2023, 20:59 15
Стоимость потенциального трансфера Даниила Алефиренко – 500 тысяч евро
Футбол | 13 июля 2023, 00:13 0
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 12.07.2023, 04:59
Футбол | 12.07.2023, 08:40
Футбол | 12.07.2023, 09:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.07.2023, 14:18 17
11.07.2023, 10:05 3
11.07.2023, 17:31 24
12.07.2023, 19:05 11
11.07.2023, 18:30 136
11.07.2023, 20:55 2
12.07.2023, 17:06 14
11.07.2023, 20:12 10