Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Днепр-1
13.07.2023 15:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 02:18 |
25
0

Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля в 17:00 контрольный поединок клубов УПЛ

13 июля 2023, 02:18 |
25
0
Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В четверг, 13 июля, в очередном товарищеском поединке летнего межсезонья отношения между собой выяснят «Днепр-1» и львовский «Рух».

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Тренер Кривбасса: «Забили шесть голов, но могли забить и больше»
Шахтер – АЕК Афины. Текстовая трансляция матча
Оболонь проиграла впервые за лето. Пивовары уступили команде Левый берег
Днепр-1 Рух Львов Днепр-1 - Рух смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари
Футбол | 12 июля 2023, 20:59 15
Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари
Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари

Стоимость потенциального трансфера Даниила Алефиренко – 500 тысяч евро

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля
Футбол | 13 июля 2023, 00:13 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля

Важные события во всех видах спорта

СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
Теннис | 12.07.2023, 04:59
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну
Футбол | 12.07.2023, 08:40
УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну
УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Футбол | 12.07.2023, 09:59
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
11.07.2023, 14:18 17
Футбол
В Испании прокуратура занялась странными заявлениями Анчелотти
В Испании прокуратура занялась странными заявлениями Анчелотти
11.07.2023, 10:05 3
Футбол
УАФ: суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента
УАФ: суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента
11.07.2023, 17:31 24
Футбол
Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде
Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде
12.07.2023, 19:05 11
Теннис
Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона
Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона
11.07.2023, 18:30 136
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
11.07.2023, 20:55 2
Теннис
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
12.07.2023, 17:06 14
Футбол
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
11.07.2023, 20:12 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем