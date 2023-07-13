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Днепр-1
13.07.2023 17:00 – FT 4 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 20:45 | Обновлено 13 июля 2023, 21:48
1234
2

Очередная крупная победа на сборах. Днепр-1 в спарринге разгромил Рух

Четыре мяча побывало в воротах команды из Львова

13 июля 2023, 20:45 | Обновлено 13 июля 2023, 21:48
1234
2
Очередная крупная победа на сборах. Днепр-1 в спарринге разгромил Рух
СК Днепр-1

Черговим суперником СК «Дніпро-1» на зборах став львівський «Рух».

В стартовому складі спортклубівців вийшли одразу три новачки команди, але якщо Кравець і Мірошніченко вже зіграли на цьому зборі, то для Максима Третьякова ця зустріч стала дебютом у складі СК «Дніпро-1». Третьяков і Бланко розташувалися на флангах, при цьому тренерський штаб дніпрян застосував схему з двома форвардами – Довбиком і Гуцуляком.

Команди розпочали на зустрічних курсах, а перший небезпечний момент створили львів’яни – Кінарейкін зреагував на два удари поспіль з близької відстані, у підсумку відбивши м’яч на кутовий. Дніпряни відповіли контратакою чотири в чотири і неточним ударом Бланко, а невдовзі вже Бабенко зробив перехоплення у власному карному майданчику під час гострої атаки суперника.

Перший по-справжньому гольовий момент дніпряни створили на 26-й хвилині – Довбик втікав від захисників, і міг би бити сам, але вирішив підключити Гуцуляка, але пас Артему не вдався. Також запам’яталися і цікаві комбінації перед карним майданчиком, які завершувалися прострілами Мірошніченка і Рубчннського, але захисникам «Руху» вдавалося вибивати м’яч на кутовий.

Перевага спортклубівців далася взнаки. Після подачі четвертого кутового дніпряни поборолися до кінця, і Гуцуляк зробив скидання під удар Мірошніченку, котрий розрядив свою гармату у ближній нижній кут метрів з 22 – 1:0. За 5 хвилин Бланко пішов у сольний прохід і непогано зайшов Довбика на лінії карного майданчику, проте удар у Артема пішов повз ціль.

Проте вже на початку другого тайму кращий снайпер УПЛ двох останніх сезонів продовжив свою результативну серію на зборі – Бланко заробив штрафний прямо по центру біля лінії карного майданчику, і Довбик бездоганно виконав удар під поперечини – 2:0! Невдовзі Довбик оформив дубль і знову гол було забито після стандарту. Цього разу Мірошніченко подав кутовий, і Артем влучно пробив головою – 3:0!

В середині другого тайму Олександр Кучер суттєво оновив склад команди, проте сильно на грі це не відбилося. Спортклубівці продовжили володіти перевагою, повністю контролюючи події на полі. Були і моменти для того, щоб збільшити перевагу – удари Сарапія і Горбунова у карному майданчику захисники «Руха» блокували, а Ківінда не влучив у ціль, замикаючі подачу з кутового.

Тільки на 83-й хвилині у львів’ян з’явився реальний шанс скоротити рахунок у матчі, але Крапивцов відмінно зреагував на удар Таллеса.

Під завісу гри дніпряни таки забили четвертий гол – Когут реалізував вихід сам на сам після передачі Гаджиєва. Вже після цього був момент, коли арбітр гри міг ще і призначити пенальті у ворота львів’ян за фол проти все того ж Когута але рефері відверто пожалів земляків.

У підсумку дніпряни здобули чергову крупну перемогу на зборах (4:0).

Товариський матч

13 липня. 17:00. Ужгород. Стадіон «Авангард».

СК Дніпро-1 – Рух Львів – 4:0 (1:0)

Голи: Мірошніченко, 32, Довбик, 52, 58, Когут, 88.

СК Дніпро-1: 12. Кінарейкін (Крапівцов, 69). 30. Кравець (27. Горбунов, 46), 5. Сарапій (кап), 3. Адамюк, 11. Мірошніченко (4. Пасіч, 69), 18. Бабенко (34. Танчик, 69), 22. Рубчинський (25. Когут, 69), 9. Гуцуляк (17. Гаджиєв, 69), 23. Бланко, 10. Третьяков (6. Горін, 46), 7. Довбик (19. Ківінда, 69).

Рух: 32. Ледвій, 93. Роман, 29. Дідик, 92. Слюбик (71. Бойко, 78) 73.Лях, 99. Руніч, 63.Сапуга (кап), 10. Притула (4.Холод, 78), 9. Квасниця (5. Касар,74), 30. Таллес, 7. Климчук.

Попередження: Бланко, 53, Кравець, 67.

Судді: С.Лапко, Ю.Ковальчук, С.Вовканич (усі – Львів)

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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8number
Чітко. На наступний сезон друге місце, як мінімум, наше
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