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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 17:44 | Обновлено 13 июля 2023, 17:52
385
1

Матвиенко и Зубков – в основе Шахтера на спарринг с АЕКом

Матч начнется в 18:00

13 июля 2023, 17:44 | Обновлено 13 июля 2023, 17:52
385
1
Матвиенко и Зубков – в основе Шахтера на спарринг с АЕКом
ФК Шахтер

Сегодня, 13 июля «Шахтер» в рамках предсезонного сбора в Нидерландах проведет контрольный матч против греческого АЕКа. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Шахтера» на матч:

«Шахтер»: Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Удод, Кастилло, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.

Запас: Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюнник.

Сегодня к «Шахтеру» присоединился ряд игроков, которые выступали на молодежном Евро-2023.

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Источник Sport.ua
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fitnes_sports066
Во, новый воротник и в основе и в запасе
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