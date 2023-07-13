Матвиенко и Зубков – в основе Шахтера на спарринг с АЕКом
Матч начнется в 18:00
Сегодня, 13 июля «Шахтер» в рамках предсезонного сбора в Нидерландах проведет контрольный матч против греческого АЕКа. Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Шахтера» на матч:
«Шахтер»: Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Удод, Кастилло, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.
Запас: Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюнник.
Сегодня к «Шахтеру» присоединился ряд игроков, которые выступали на молодежном Евро-2023.
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