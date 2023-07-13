Матвиенко и Зубков – в основе Шахтера на спарринг с АЕКом

Сегодня, 13 июля «Шахтер» в рамках предсезонного сбора в Нидерландах проведет контрольный матч против греческого АЕКа. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Шахтера» на матч:

«Шахтер»: Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Удод, Кастилло, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.

Запас: Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюнник.

Сегодня к «Шахтеру» присоединился ряд игроков, которые выступали на молодежном Евро-2023.