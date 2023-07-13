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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 15:28 |
327
0

Трубин, Судаков и Кащук еще не вернулись в расположение Шахтера

«Горняки» продолжают работать в Нидерландах

13 июля 2023, 15:28 |
327
0
Трубин, Судаков и Кащук еще не вернулись в расположение Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Шахтер» сообщил о том, что сегодня в расположение команды на сборе в Нидерландах прибыли игроки молодежной сборной Украины U-21 - Артем Бондаренко, Даниил Сикан, Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько и Богдан Вьюнник.

К команде еще не присоединились три игрока, которые также участвовали в молодежном Евро-2023 – это Анатолий Трубин, Георгий Судаков и Алексей Кащук, который провел прошлый сезон в аренде в «Сабахе».

Сегодня, 13 июля «Шахтер» проведет контрольный матч против греческого АЕКа. Начало – в 18:00 по Киеву.

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Шахтер Донецк Анатолий Трубин Алексей Кащук Георгий Судаков сборная Украины по футболу U-21
Источник ФК Шахтер Донецк
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