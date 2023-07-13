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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 01:36 |
58
0

Тренер Кривбасса: «Забили шесть голов, но могли забить и больше»

Дмитрий Кара-Мустафа – о спарринге с «Хустом»

13 июля 2023, 01:36 |
58
0
Тренер Кривбасса: «Забили шесть голов, но могли забить и больше»
ФК Кривбасс Кривой Рог

Помощник главного тренера криворожского «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа дал оценку контрольному матчу команды с дебютантом Первой лиги командой «Хуст» (6:0).

– Сегодня мы играли против команды, которая только вышла в Первую лигу. Да, соперник сопротивлялся нам, как мог. Но, вы понимаете, немножко силы неравны. Мы увидели моменты в нашем исполнении, как хорошие, так и моменты, которые надо исправлять.

Да, выиграли с крупным счетом, но все равно: есть над чем работать, это сборы. Забили шесть голов, но могли забить и больше. В концовке игры начали немного баловаться... Можно так сказать. А этого быть не должно. Ведь нужно играть до конца.

– После игры с «Карпатами» вы говорили, что поражение только разозлит команду. Как считаете, «Кривбасс» сделал правильные выводы, судя по сегодняшнему результату?

– Можно и так сказать. Вы видели, сегодня мы дали больше игрового времени более старшим ребятам, которые находятся в команде больше времени. А молодежь выпустили только на 20 минут. Впереди еще три матча в плотном графике, поэтому мы варьируем нагрузки.

– Как вам игра молодых игроков сегодня?

– Им надо еще много работать над собой, улучшать свое мастерство. Результат положительный, но впереди еще много работы.

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Дмитрий Кара-Мустафа Кривбасс Кривой Рог Хуст контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник ФК Кривбасс
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