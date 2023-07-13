Тренер Кривбасса: «Забили шесть голов, но могли забить и больше»

Помощник главного тренера криворожского «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа дал оценку контрольному матчу команды с дебютантом Первой лиги командой «Хуст» (6:0).

– Сегодня мы играли против команды, которая только вышла в Первую лигу. Да, соперник сопротивлялся нам, как мог. Но, вы понимаете, немножко силы неравны. Мы увидели моменты в нашем исполнении, как хорошие, так и моменты, которые надо исправлять.

Да, выиграли с крупным счетом, но все равно: есть над чем работать, это сборы. Забили шесть голов, но могли забить и больше. В концовке игры начали немного баловаться... Можно так сказать. А этого быть не должно. Ведь нужно играть до конца.

– После игры с «Карпатами» вы говорили, что поражение только разозлит команду. Как считаете, «Кривбасс» сделал правильные выводы, судя по сегодняшнему результату?

– Можно и так сказать. Вы видели, сегодня мы дали больше игрового времени более старшим ребятам, которые находятся в команде больше времени. А молодежь выпустили только на 20 минут. Впереди еще три матча в плотном графике, поэтому мы варьируем нагрузки.

– Как вам игра молодых игроков сегодня?

– Им надо еще много работать над собой, улучшать свое мастерство. Результат положительный, но впереди еще много работы.