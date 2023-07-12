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Товарищеские матчи
Полесье
12.07.2023 18:30 – FT 3 : 2
Хартберг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 21:51 | Обновлено 12 июля 2023, 22:11
387
0

Забил Макуана. Полесье в Австрии обыграло местную команду Хартберг

За житомирских волков отличились Макуана, Янаков и Кушниренко

12 июля 2023, 21:51 | Обновлено 12 июля 2023, 22:11
387
0
Забил Макуана. Полесье в Австрии обыграло местную команду Хартберг
ФК Полесье

12 июля житомирская команда «Полесье» провела очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.

Команда УПЛ выиграла у австрийского »Хартберга» со счетом 3:2. Это первая победа команды Юрия Калитвинцева в межсезонье.

За «Полесье» голы забили: новичок Бени Макуана, а также Денис Янаков и Богдан Кушниренко.

Товарищеский матч. 12 июля, 18:30. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Хартберг (Австрия) – 3:2

Голы: Макуана, 31, Янаков, 40, Кушниренко, 48 – автогол, 15, Филлафер, 85.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Хартберг Бени Макуана Денис Янаков Богдан Кушниренко
Источник Sport.ua
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