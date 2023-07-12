Забил Макуана. Полесье в Австрии обыграло местную команду Хартберг

12 июля житомирская команда «Полесье» провела очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.

Команда УПЛ выиграла у австрийского »Хартберга» со счетом 3:2. Это первая победа команды Юрия Калитвинцева в межсезонье.

За «Полесье» голы забили: новичок Бени Макуана, а также Денис Янаков и Богдан Кушниренко.

Товарищеский матч. 12 июля, 18:30. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Хартберг (Австрия) – 3:2

Голы: Макуана, 31, Янаков, 40, Кушниренко, 48 – автогол, 15, Филлафер, 85.