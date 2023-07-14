Полесье – Хартберг – 3:2. Конголезский новичок забил. Видео голов и обзор
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12 июля житомирская команда «Полесье» провела очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.
Команда УПЛ выиграла у австрийского »Хартберга» со счетом 3:2. Это первая победа команды Юрия Калитвинцева в межсезонье.
За «Полесье» голы забили: новичок Бени Макуана, а также Денис Янаков и Богдан Кушниренко.
Товарищеский матч. 12 июля, 18:30. Австрия
Полесье Житомир (Украина) – Хартберг (Австрия) – 3:2
Голы: Макуана, 31, Янаков, 40, Кушниренко, 48 – автогол, 15, Филлафер, 85.
Видеообзор матча:
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