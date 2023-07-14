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Товарищеские матчи
Полесье
12.07.2023 18:30 – FT 3 : 2
Хартберг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 05:21 |
48
0

Полесье – Хартберг – 3:2. Конголезский новичок забил. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

14 июля 2023, 05:21 |
48
0
Полесье – Хартберг – 3:2. Конголезский новичок забил. Видео голов и обзор
ФК Полесье

12 июля житомирская команда «Полесье» провела очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.

Команда УПЛ выиграла у австрийского »Хартберга» со счетом 3:2. Это первая победа команды Юрия Калитвинцева в межсезонье.

За «Полесье» голы забили: новичок Бени Макуана, а также Денис Янаков и Богдан Кушниренко.

Товарищеский матч. 12 июля, 18:30. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Хартберг (Австрия) – 3:2

Голы: Макуана, 31, Янаков, 40, Кушниренко, 48 – автогол, 15, Филлафер, 85.

Видеообзор матча:

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Полесье Житомир Хартберг видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Богдан Кушниренко Денис Янаков Бени Макуана
Источник Sport.ua
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