Товарищеские матчи
12.07.2023 16:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига12 июля 2023, 21:37 | Обновлено 12 июля 2023, 21:48
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Дубль Бойчука. Черноморец дома в спарринге победил винницкую Ниву
Во втором тайме Артем Присяжнюк не реализовал пенальти
12 июля 2023, 21:37 | Обновлено 12 июля 2023, 21:48
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12 июля в 16:00 команды «Черноморец» Одесса и «Нива» Винница провели контрольный матч на летних сборах.
Команды встречались в Одессе на стадионе «Черноморец». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.
За «Черноморец» дублем отметился новичок команды Богдан Бойчук, а молодой игрок Артем Присяжнюк во втором тайме не реализовал пенальти.
Товарищеский матч. 12 июля, 16:00, Одесса
Черноморец Одесса – Нива Винница – 2:1
Голы (у Черноморца): Богдан Бойчук (дубль)
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