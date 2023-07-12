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Товарищеские матчи
Черноморец
12.07.2023 16:00 – FT 2 : 1
Нива Винница
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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 21:37 | Обновлено 12 июля 2023, 21:48
651
1

Дубль Бойчука. Черноморец дома в спарринге победил винницкую Ниву

Во втором тайме Артем Присяжнюк не реализовал пенальти

12 июля 2023, 21:37 | Обновлено 12 июля 2023, 21:48
651
1
Дубль Бойчука. Черноморец дома в спарринге победил винницкую Ниву
ФК Нива Винница

12 июля в 16:00 команды «Черноморец» Одесса и «Нива» Винница провели контрольный матч на летних сборах.

Команды встречались в Одессе на стадионе «Черноморец». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

За «Черноморец» дублем отметился новичок команды Богдан Бойчук, а молодой игрок Артем Присяжнюк во втором тайме не реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 12 июля, 16:00, Одесса

Черноморец Одесса – Нива Винница – 2:1

Голы (у Черноморца): Богдан Бойчук (дубль)

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Черноморец Одесса Нива Винница контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Богдан Бойчук Артем Присяжнюк
Источник Sport.ua
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Александр Белогубко
ЧО где нападающие --трансляции игр ведь играете дома 
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