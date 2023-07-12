Дубль Бойчука. Черноморец дома в спарринге победил винницкую Ниву

12 июля в 16:00 команды «Черноморец» Одесса и «Нива» Винница провели контрольный матч на летних сборах.

Команды встречались в Одессе на стадионе «Черноморец». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

За «Черноморец» дублем отметился новичок команды Богдан Бойчук, а молодой игрок Артем Присяжнюк во втором тайме не реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 12 июля, 16:00, Одесса

Черноморец Одесса – Нива Винница – 2:1

Голы (у Черноморца): Богдан Бойчук (дубль)