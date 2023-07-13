Винницкая Нива подписала воспитанников сумского футбола

В очередном спарринге винницкая «Нива» уступила 12 июля в Одессе «Черноморцу» – 1:2.

Главный тренер винничан Юрий Ярошенко в комментарии Sport.ua оценил действия своих подопечных:

- По сравнению с первым контрольным матчем – с «Подольем», играли содержательнее. Могли рассчитывать даже на ничейный итог, когда бы наш играющий президент ФК Артур Загорулько оформил «дубль«. Ничего страшного, надеюсь, что в следующих спаррингах – с «Агробизнесом» (18 июля) и «Эпицентром» (21) он также не уйдет с поля без своего гола.

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Пока что «Нива» подписала трех молодых воспитанников сумского футбола Антона Власенко, Даниила Кабцова и Артура Петленко. Но главное усиление уже на подходе. Провели переговоры с опытными потенциальными новичками, играющими в центре защиты и опорной зоне, которые, убежден, помогут винницкой команде, – сказал Ярошенко.