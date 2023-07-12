ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел из Шахтера во Флуминенсе

27-летний центрбек «Шахтера» Марлон, как и сообщалось сегодня утром, завершил свой трансфер во «Флуминенсе».

В бразильский клуб футболист перебрался по Annexe 7 ФИФА, и будет выступать до конца июня 2024 года.

«Флуминенсе» был не только моим приоритетом, но и моим единственным выбором. Это связано с тем, что я идентифицирую себя с клубом, который открыл мне футбол. Я считаю, что способ отплатить за это – вернуться в клуб, который сформировал меня. Я вернулся во «Флуминенсе» из-за любви и привязанности к клубу. А также из-за целей, поставленных клубом, которые соответствуют моей карьере и моменту, в котором я живу. Я чувствую себя хорошо, очень взволнован. Я мотивирован и очень счастлив», - прокомментировал переход Марлон.

Минувший сезон Марлон провел в итальянской «Монце», которая планировала выкупить бразильца у «горняков», но этому помешала смерть собственника клуба и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.