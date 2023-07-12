Защитник Шахтера переходит во Флуминенсе
Марлон принял приглашение родного для него клуба
27-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон продолжит карьеру в бразильской Серии А.
Накануне футболист посетил тренировочную базу родного для него «Флуминенсе», где встретился с руководством клуба и согласовал условия контракта.
Официально о подписании Марлона «Флуминенсе», как ожидается, сообщит уже сегодня.
Договор между сторонами будет рассчитан до лета 2024 года, а трансфер состоится на основании Annexe 7 ФИФА.
Минувший сезон Марлон провел в итальянской «Монце», которая планировала выкупить бразильца у «горняков», но этому помешала смерть собственника клуба и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
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