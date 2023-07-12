Объятия, игнор соперника и скандалы. Как геополитика влияет на Уимблдон
The Athletic – о влиянии на турнир войны в Украине и других геополитических конфликтов
Еще один игровой день на Уимблдоне, еще один набор геополитических проблем, на которые нужно ориентироваться.
Первой на Центральный корт вышла украинка Элина Свитолина, обыгравшая Игу Свёнтек, которая носит желто-голубую ленточку в знак солидарности с Украиной. Свёнтек, уроженка Польши, где за несколько недель после полномасштабного российского вторжения появилось более двух миллионов украинцев, высказалась о необходимости большего сострадания и сочувствия к украинским игрокам.
Свитолина в своем послематчевом интервью сказала: «Ига – не только великая чемпионка, но и невероятный человек. Она была одной из первых, кто помогал украинскому народу и оказал огромную помощь Украине».
Свитолину на протяжении всего матча поддерживали как любимицу домашней публики, и зрители на Уимблдоне явно хотят, чтобы она завершила эту невероятную историю, завоевав титул в субботу.
После матча Свитолина поблагодарила зрителей за поддержку, а Всеанглийский клуб – за покрытие расходов на проживание украинских игроков на время турнира. Понятно, что национальность Свитолиной доминирует практически во всех разговорах с ней на этом турнире. «Каждый день я пользуюсь возможностью сражаться за свою страну», – сказала она на прошлой неделе.
Getty Images/Global Images Ukraine. Свитолина и Азаренко
Когда ее победа была оформлена, теплые объятия игроков у сетки заметно контрастировали с окончанием предыдущего матча Свитолиной. Тогда не было рукопожатия между ней и Викторией Азаренко из беларуси – союзницы россии. Так было принято у украинских игроков в матчах с белорусами и россиянами с начала войны.
Большинство зрителей на трибунах решило, что это Азаренко проигнорировала свою соперницу, и тут же освистало ее. Эта тема является новой для этого года, поскольку в прошлом году Уимблдон пошел против политики остального теннисного мира и запретил участие российских и белорусских спортсменов. В ответ на это ATP и WTA оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и лишили турнир рейтинговых очков. В текущем году Уимблдон отменил эту политику, однако российские и белорусские игроки выступают в нейтральном статусе, а флаги этих двух стран запрещены на турнире.
Через день после этого нерукопожатия соотечественница Азаренко, вторая сеянная Арина Соболенко, заявила, что зрителей следует предупреждать о том, что подобное может произойти с украинскими, российскими и белорусскими игроками, к чему также призвала Свитолина. После этого WTA опубликовал заявление, в котором говорится, что он уважает решение украинцев не пожимать руки российским и белорусским игрокам.
Проблема никуда не исчезла. В субботнем финале Свитолина может сыграть с Соболенко. «Каждый раз, когда я играю против них, это большая мотивация, а также большая ответственность для меня», – ответила она во вторник на вопрос о такой возможности. «Кроме того, это еще и мотивация для моей страны».
И если возможной соперницей Свитолиной по финалу будет не Соболенко, которая накануне турнира заявила, что не будет отвечать на вопросы о войне, то, скорее всего, это будет уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая под казахским флагом. Это та самая Рыбакина, которая выиграла Уимблдон в прошлом году, когда российские спортсмены не были допущены.
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Ни в одном виде спорта российские и украинские спортсмены не сталкиваются друг с другом настолько напрямую и так часто, как в теннисе. Например, в футболе, который и так является командной игрой с игроками разных национальностей, российские и украинские команды не допускаются друг к другу на европейских соревнованиях после аннексии Крыма россией в 2014 году. Но теннис не может оставаться в стороне от геополитики.
И во вторник вслед за Свитолиной и Свёнтек на Центральный корт вышел россиянин Андрей Рублев – один из трех, вышедших в четвертьфинал мужского одиночного турнира. После предварявших турнир рассуждений о том, как их примут, в целом российские игроки получили на этом турнире обычную поддержку. Рублев выразил свою благодарность за эту поддержку, и было видно, что он относится к войне с бОльшим пониманием, чем многие другие игроки.
Во вторник Рублев сказал: «Я чувствовал очень большую поддержку на протяжении всех этих двух недель. Быть из той страны, откуда я родом, и иметь такую поддержку – это нечто особенное.
Иногда мне кажется, что я этого не заслуживаю или что-то в этом роде. Я очень благодарен за это».
На вопрос о том, чувствует ли он себя виноватым, эмоциональный Рублев сказал: «Вины нет. Скорее, просто ситуация ужасная. Конечно, никому такого не пожелаешь. Ты хочешь, чтобы эти ужасные вещи закончились как можно быстрее, чтобы у всех людей в мире был шанс на хорошую жизнь».
На Корте №1 выступал еще один россиянин – Роман Сафиуллин, который в четырех сетах уступил Яннику Синнеру, таким образом, три из четырех одиночных матчей дня имели геополитическую подоплеку. После матча Сафиуллин сказал: «Я чувствовал здесь большую поддержку. Я слышал, что некоторые русскоговорящие тоже поддерживают меня. Также, когда я играл на других кортах, я тоже чувствовал большую поддержку со стороны, как мне показалось, британских болельщиков».
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Соперником Рублева был Новак Джокович, который в этом году сам оказался вовлеченным в геополитические конфликты. В мае на Ролан Гаррос после победы в первом круге он написал на объективе камеры, что Косово – это «сердце Сербии». Это происходило в тот момент, когда на севере Косово нарастала напряженность после бойкота местных выборов, а в городе Звечан, где вырос его отец Срджан, в столкновениях с сербскими демонстрантами пострадали 30 солдат НАТО. Это часть Косово, где более 90% населения идентифицируют себя как сербы.
Федерация тенниса Косова подвергла Джоковича критике за его высказывание, а министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что его высказывания «неуместны» и «не должны повториться». Ажиотаж вокруг этой темы омрачил первую неделю Новака на Ролан Гаррос.
На предыдущем турнире Большого шлема, Australian Open в январе, Джоковичу пришлось столкнуться с последствиями того, что его отец был сфотографирован с русскими националистами, поддерживающими владимира путина, в Мельбурне. Тогда Срджан не присутствовал на полуфинале, в котором играл его сын, и объяснил появление фотографий следующим образом: «Я был на улице с болельщиками Новака, как делал это после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с ними».
Джокович пошутил в Париже во время споров на Ролан Гаррос: «Турнир Большого шлема без драмы для меня вряд ли возможен».
То же самое относится ко всем украинским, российским и белорусским игрокам, к которым пристальное внимание будет приковано до тех пор, пока продолжается война.
И очевидно, что, хотя в этом году Уимблдон занял аполитичную позицию, став в один ряд с остальным теннисным миром, международные отношения продолжают оставаться одной из главных тем для обсуждения.
Чарли Экклшер, The Athletic
Перевод и адаптация – Олег Дидух
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