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  4. Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 09:59 |
1753
1

Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»

Босс итальянского клуба считает, что деньги от подобных трансферов полезны для футбола его страны

12 июля 2023, 09:59 |
1753
1
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Лукарелли (на переднем плане)

Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал последние трансферные события на рынке Европы и Италии, где клубы из Саудовской Аравии ведут агрессивную политику и стараются заполучить максимальное количество звездных и доступных для переезда футболистов.

«Те, кто инвестирует в футбол, вкладывают в него ресурсы, которые затем можно реинвестировать в развитие продукта в своей стране. Если есть футболист, который едет в Саудовскую Аравию, а клуб оттуда платит за это значительную сумму, то это капитал, который поступает, например, в Италию и может быть реинвестирован».

«Понятное дело, что есть и некоторые перегибы, которые были даже 10 лет назад в Китае, но после они немного успокоились. В какой-то момент я помню, что были такие случаи и в Украине, с донецким «Шахтером», который нанял Лукарелли за неимоверные деньги. Но потом все возвращается на более уравновешенный уровень. Мне кажется хорошо, даже с учетом некоторых преувеличений, но это вливания «свежих» денег и для нашей страны, и для нашего футбола, это может быть позитивным», - заявил Кайро.

Напомним, трансфер Кристиано Лукарелли из «Ливорно» летом 2007 года обошелся «Шахтеру» в 8 миллионов евро. Уже через полгода «горняки» продали возрастного итальянца в «Парму» за 5,7 миллионов евро.

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Источник Sportitalia
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Serhii P.
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