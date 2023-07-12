Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Босс итальянского клуба считает, что деньги от подобных трансферов полезны для футбола его страны
Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал последние трансферные события на рынке Европы и Италии, где клубы из Саудовской Аравии ведут агрессивную политику и стараются заполучить максимальное количество звездных и доступных для переезда футболистов.
«Те, кто инвестирует в футбол, вкладывают в него ресурсы, которые затем можно реинвестировать в развитие продукта в своей стране. Если есть футболист, который едет в Саудовскую Аравию, а клуб оттуда платит за это значительную сумму, то это капитал, который поступает, например, в Италию и может быть реинвестирован».
«Понятное дело, что есть и некоторые перегибы, которые были даже 10 лет назад в Китае, но после они немного успокоились. В какой-то момент я помню, что были такие случаи и в Украине, с донецким «Шахтером», который нанял Лукарелли за неимоверные деньги. Но потом все возвращается на более уравновешенный уровень. Мне кажется хорошо, даже с учетом некоторых преувеличений, но это вливания «свежих» денег и для нашей страны, и для нашего футбола, это может быть позитивным», - заявил Кайро.
Напомним, трансфер Кристиано Лукарелли из «Ливорно» летом 2007 года обошелся «Шахтеру» в 8 миллионов евро. Уже через полгода «горняки» продали возрастного итальянца в «Парму» за 5,7 миллионов евро.
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