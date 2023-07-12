Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»

Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал последние трансферные события на рынке Европы и Италии, где клубы из Саудовской Аравии ведут агрессивную политику и стараются заполучить максимальное количество звездных и доступных для переезда футболистов.

«Те, кто инвестирует в футбол, вкладывают в него ресурсы, которые затем можно реинвестировать в развитие продукта в своей стране. Если есть футболист, который едет в Саудовскую Аравию, а клуб оттуда платит за это значительную сумму, то это капитал, который поступает, например, в Италию и может быть реинвестирован».

«Понятное дело, что есть и некоторые перегибы, которые были даже 10 лет назад в Китае, но после они немного успокоились. В какой-то момент я помню, что были такие случаи и в Украине, с донецким «Шахтером», который нанял Лукарелли за неимоверные деньги. Но потом все возвращается на более уравновешенный уровень. Мне кажется хорошо, даже с учетом некоторых преувеличений, но это вливания «свежих» денег и для нашей страны, и для нашего футбола, это может быть позитивным», - заявил Кайро.

Напомним, трансфер Кристиано Лукарелли из «Ливорно» летом 2007 года обошелся «Шахтеру» в 8 миллионов евро. Уже через полгода «горняки» продали возрастного итальянца в «Парму» за 5,7 миллионов евро.