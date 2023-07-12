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Товарищеские матчи
Заря
11.07.2023 16:00 – FT 2 : 1
Земплин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 05:57 | Обновлено 12 июля 2023, 06:38
302
0

Заря – Земплин – 2:1. Мячи Русина и Антюха. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Польше

12 июля 2023, 05:57 | Обновлено 12 июля 2023, 06:38
302
0
Заря – Земплин – 2:1. Мячи Русина и Антюха. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

Луганская «Заря» на сборах в Польше провела очередной товарищеском матч, в котором победила словацкий клуб «Земплин».

Команда Ненада Лалатовича выиграла со счетом 2:1, голы забили Назарий Русин и Денис Антюх.

Товарищеский матч, 12 июля

Заря (Украина) – Земплин (Словакия) – 2:1

Голы: Русин, 5, Антюх, 56 (пен) – Жофчак, 30

Видеообзор матча

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Источник: Заря заинтересована в услугах полузащитника Шахтера
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Источник Sport.ua
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