Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига12 июля 2023, 05:57 | Обновлено 12 июля 2023, 06:38
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Заря – Земплин – 2:1. Мячи Русина и Антюха. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Польше
12 июля 2023, 05:57 | Обновлено 12 июля 2023, 06:38
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Луганская «Заря» на сборах в Польше провела очередной товарищеском матч, в котором победила словацкий клуб «Земплин».
Команда Ненада Лалатовича выиграла со счетом 2:1, голы забили Назарий Русин и Денис Антюх.
Читайте также:Третья победа на сборе. Заря обыграла соперника из Словакии
Товарищеский матч, 12 июля
Заря (Украина) – Земплин (Словакия) – 2:1
Голы: Русин, 5, Антюх, 56 (пен) – Жофчак, 30
Видеообзор матча
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