Третья победа на сборе. Заря обыграла соперника из Словакии

На сборе в Польше «Заря» провела третий контрольный поединок, а соперником был словацкий клуб «Земплин». Команда Ненада Лалатовича выиграла 2:1 благодаря голам Русина и Антюха.

Это третья победа «Зари» на сборе.

Контрольный матч

Заря - Земплин 2:1

Голы: Русин, 5, Антюх, 56

Заря (стартовый состав): Турбаевский, Вантух, Снурницын, Токар, Кузык, Дрышлюк, Хахлев, Мишнев, Антюх, Нагнойный, Русин