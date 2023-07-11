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Заря
11.07.2023 16:00 – FT 2 : 1
Земплин
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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 18:48 |
512
0

Третья победа на сборе. Заря обыграла соперника из Словакии

Команда выиграла со счетом 2:1

11 июля 2023, 18:48 |
512
0
Третья победа на сборе. Заря обыграла соперника из Словакии
ФК Заря

На сборе в Польше «Заря» провела третий контрольный поединок, а соперником был словацкий клуб «Земплин». Команда Ненада Лалатовича выиграла 2:1 благодаря голам Русина и Антюха.

Это третья победа «Зари» на сборе.

Контрольный матч

Заря - Земплин 2:1
Голы: Русин, 5, Антюх, 56

Заря (стартовый состав): Турбаевский, Вантух, Снурницын, Токар, Кузык, Дрышлюк, Хахлев, Мишнев, Антюх, Нагнойный, Русин

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Источник Sport.ua
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