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Украина. Премьер лига11 июля 2023, 18:48 |
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Третья победа на сборе. Заря обыграла соперника из Словакии
Команда выиграла со счетом 2:1
11 июля 2023, 18:48 |
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На сборе в Польше «Заря» провела третий контрольный поединок, а соперником был словацкий клуб «Земплин». Команда Ненада Лалатовича выиграла 2:1 благодаря голам Русина и Антюха.
Это третья победа «Зари» на сборе.
Контрольный матч
Заря - Земплин 2:1
Голы: Русин, 5, Антюх, 56
Заря (стартовый состав): Турбаевский, Вантух, Снурницын, Токар, Кузык, Дрышлюк, Хахлев, Мишнев, Антюх, Нагнойный, Русин
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