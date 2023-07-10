Украина. Премьер лига10 июля 2023, 14:25 |
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Заря – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию контрольного матча
10 июля 2023, 14:25 |
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Луганская «Заря» во вторник продолжит играть контрольные матчи на учебно-тренировочном сборе в Польше.
Следующим соперником «Зари» на сборах станет клуб МФК «Земплин» из Словакии.
Встреча состоится 11 июля, начало в 16:00 по Киеву.
Заря – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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