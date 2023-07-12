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Лига Чемпионов
ХИК
12.07.2023 19:00 - : -
Ларн
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Лига чемпионов
12 июля 2023, 00:07 | Обновлено 12 июля 2023, 00:29
63
3

ХИК – Ларн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 июля в 19:00 по Киеву

12 июля 2023, 00:07 | Обновлено 12 июля 2023, 00:29
63
3
ХИК – Ларн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июля на «Болт Арена» пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором ХИК встретится с «Ларном». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

ХИК

Команда одновременно обладает и статусом исторического гранда финского футбола, и остается сильнейшей в последнее время. С 2020-го только Klubi выигрывали Вейккауслигу, взяв уже 3 золота кряду (и 32 всего), правда, сейчас столкнулся с серьезным противодействием со стороны привычного конкурента, КуПСа. Да и сам не блещет, очень уж часто теряя очки, пусть и в основном через ничьи. Теперь добавляется еще и нагрузка на международной арене. Кстати, финны имеют опыт выступлений на групповом раунде Лиги чемпионов, правда, давно, еще в 1998-м году. Зато в прошлом сезоне ХИК сумел, во 2-й раз в истории, пробиться в основной этап Лиги Европы. Правда, уже там проиграл все матчи и Бетису, и Роме, и только с Лудогорцем однажды смог выстоять на ничью.

Ларн

Клуб существует с 1889-го года. Но долгое время ничего существенного не представлял, и только в 2019-м в очередной раз поднимался из местного Чемпионшипа. При этом именно портовые крысы смогли серьезно удивить в прошлом сезоне - именно они стали той командой, что прервала доминирование Линфилда в футболе Северной Ирландии. Получилось выиграть первый титул за 134 года своей истории. До этого максимум 3-е место, аж в 1926-м году. Теперь будет дебют в Лиге чемпионов. Но в обоих прошлых сезонах Ларн играл в Лиге конференций. Сначала, в 2021-м, удачно: прошли Бала Таун и даже Орхус, выигрывали дома у Пасуш Феррейра, но уступили в Португалии 0:4. А вот прошлым летом североирландцы вылетели от первого же противника, Сент-Джозефс. Причем единственный гол за 180 минут гости из Гибралтара забили на поле красно-белых.

Статистика личных встреч

Стороны проведут первый поединок между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом поединка более опытный ХИК. Но он не в лучшей форме сейчас, так что ставим на находящийся в хорошей форме Ларн при форе +2,0 голов (коэффициент - 1,65).

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Источник Sport.ua
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Євген Корольов
По тексту було "часто втрачають окуляри"
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0
Євген Корольов
Швидко ж виправили окуляри на очки
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0
Євген Корольов
Мені цікаво, невже спірт юа не може тексти писати українською мовою а тільки переводити з болотного нарєчія.
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0
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