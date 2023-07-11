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Астана
12.07.2023 17:00 - : -
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Лига чемпионов
11 июля 2023, 23:59 | Обновлено 12 июля 2023, 00:31
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0

Астана – Динамо Тбилиси. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 июля в 17:00 по Киеву

11 июля 2023, 23:59 | Обновлено 12 июля 2023, 00:31
99
0
Астана – Динамо Тбилиси. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июля на «Астана Арена» пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Астана» встретится с «Динамо» (Тбилиси). Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Астана

Клуб вернул себе чемпионский титул. Горожане, которые брали 1-е место в казахском первенстве бессменно с 2014-го по 2019-й, сначала скатились на 3-ю позицию, а в позапрошлом году ограничились вице-чемпионством. Но в 2022-м получилось вернуть золото. Сейчас тоже удается лидировать, но Ордабасы пока что упорно создает конкуренцию. Но в приоритете пока что будет Лига чемпионов. После выхода в групповой этап Лиги Европы-2019 казахов преследовали неудачи. Сначала был вылет от первых же противников по квалификации Лиги чемпионов (3:6 от Динамо-Брест) и Лиги Европы (Будучность), через год в Лиге конференций Астана прошла Арис, но уступили финскому КуПСу. Наконец, прошлым летом были 0:1 и 0:5 от Ракува.

Динамо (Тбилиси)

Команда - легенда не только грузинского, но еще союзного футбола. Ведь сине-белые выигрывали Кубок УЕФА в 1981-м году. Вроде бы во времена независимости постепенно статус флагмана был утрачен. Но в последние годы столичный клуб снова вернул себе лидерство. Он занимал 1-е место в 2019-2020 годах, потом, разок отступив, вернул трофей в прошлом календарном году. Но на евроарене ничего не получается уже очень давно. Особенно в последние сезоны. Так, год назад, обменявшись победами с эстонским Пайде, проиграли прибалтам по пенальти. А пройти из последних 6 противником получилось только валлийский Гап Конназ Куэй в рамках отбора в Лигу Европы еще летом 2020-го года.

Статистика личных встреч

Астана хотя и по праву считается клубом №1 в Казахстане, но основана была всего лишь в 2009-м году. Так что не удивительно, что она впервые сыграет с представителем соседней Грузии.

Прогноз

Букмекерские конторы знают, как важен для Астаны фактор своего поля. Рекомендуем ставить на то, что казахи смогут выиграть данный футбольный поединок (коэффициент - 1,85).

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Астана Динамо Тбилиси Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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