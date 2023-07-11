Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва

Молодежная сборная Украины дошла до полуфинала молодежного Евро. Безусловно, это достижение нашей команды, однако юношеский и молодежный футбол все же стоит воспринимать через призму подготовки игроков для взрослого футбола.

Самым большим достижением для украинской «молодежки» станет количество игроков в национальной команде. Мы были на первом месте с большим отрывом среди прочих участников Евро-23 U-21 в плане приглашения игроков из взрослой сборной. Мудрик, Трубин, Судаков – уже полноправные игроки первой сборной. Ванат, Сикан, Бондаренко и Сирота туда уже вызывались. Первые двое даже сыграли. Теперь пора другим пробиваться в главную сборную.

Здесь важное место играет не только талант футболиста, а проблематичность позиции в национальной команде или название клуба. Например, Сычу из «Руха» будет почти нереально получить приглашение из национальной команды. Или о каких шансах можно говорить для Кащука, если на его позиции есть капитан Ярмоленко, Цыганков и Зубков?

Максим Таловеров

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Шеф обороны молодежной сборной Украины Максим Таловеров – ключевой игрок в защитных построениях команды Ротаня. Евро он провел на достаточно высоком уровне. Грубых ошибок не было. Получил интерес со стороны команд из ведущих чемпионатов.

Для национальной команды позиция центрального защитника сейчас выглядит наиболее проблемной в кадровом плане. Фактически никакой альтернативы паре Забарный-Матвиенко нет. Молодые динамовские защитники не прогрессируют. У самого старшего из них – Попова - ни одного сезона без травм. «Горняк» Бондарь остается ненадежным. Поэтому ничего не остается, как «дергать» возрастного Кривцова из США. Обращать внимание на Сватка и Сарапия из «Днепра-1». Хотя уровень этих игроков вряд ли отвечает амбициям национальной команды.

Кроме того, основная пара центральных защитников не выглядит беспроблемной. У Забарного сменился тренер в «Борнмуте». Никто не даст гарантий, что у него будет постоянная игровая практика в следующем сезоне. Матвиенко очень неубедительно выглядел в июньских матчах квалификации к Евро.

Перспективы Таловерова во многом будут зависеть от выбора клуба летом. Очень важно, чтобы он имел стабильную игровую практику. Переход в ведущий европейский чемпионат – еще одна составляющая возможного приглашения в ряды национальной команды. Если дела Забарного в «Борнмуте» будут идти не лучшим образом, можно даже замахнуться на роль основного игрока.

Арсений Батагов

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Я не могу сказать, что Арсений как-то выделялся на Евро или провел его без ошибок. Но ситуация в сборной на его позиции открывает перед ним новые возможности.

Батагов – это игрок, хорошо работающий с мячом, хорошо видящий поле, умеющий читать игру. Недаром раньше он играл на позиции опорного полузащитника. Для него очень важно иметь в паре более силового партнера. Как было в «Заре», где вместе с ним действовал силовой Имереков.

В сборной Украины небольшой выбор центральных защитников, умеющих играть левой ногой, сильных в работе с мячом. Если не сможет играть Матвиенко, альтернативы ему нет.

Поэтому перспективы получить вызов в национальную команду у Батагова очень хорошие. Многое будет зависеть от ситуации с клубом. Если «Заря» не потеряет свои прошлогодние позиции или Арсений перейдет в более сильный чемпионат, то его шансы будут только расти. Если на клубном уровне что-нибудь пойдет не так, то все достижения с молодежной сборной быстро забудут и шанса попасть в национальную команду не будет.

Константин Вивчаренко

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Левый защитник «Динамо» произвел очень хорошее впечатление на Евро. Не зря ему приписывают интерес со стороны «Порту». Вивчаренко способен выполнять очень много беговой работы и закрывать всю левую бровку. Быстрый, мобильный, трудолюбивый защитник, который может еще прибавлять.

В национальной сборной по именам на этой позиции все хорошо, но если присмотреться поближе, то шансы у Вивчаренко очень хорошие. Основной на этой позиции Миколенко из «Эвертона». Вторая часть сезона у него была смазана из-за проблем со здоровьем. Когда он был готов играть, то не всегда получал место в составе. Нельзя сказать, что Виталий на 100 процентов – игрок основы «Эвертона». Наставник команды Дайч летом будет формировать состав под видение футбола. Появление еще одного левого защитника выглядит очень возможным. На этой позиции только один украинец. В Ливерпуль Дайч Виталия не приглашал. Что-либо в этой ситуации будет понятно ближе к концу августа.

Соболь потерялся в силовом футболе Франции. Хорошо, что хоть «Страсбург» не вылетел. Сейчас командой будет руководить Патрик Виейра. Большая надежда, что он сможет использовать атакующие качества Эдуарда в новом сезоне.

«Шахтер» отказался от полноценного трансфера Михайличенко. Будущее Богдана не определено.

Костя провел только один сезон на взрослом уровне. Есть все предпосылки полагать, что его качество игры будет только улучшаться. Вивчаренко получил опыт, который теперь должен конвертировать в мастерство и класс. Все успехи «Динамо» в новом сезоне – дополнительные шансы попасть для Кости в сборную. И наоборот – если «Динамо» снова упадет в кризис, то получить вызов в сборную будет сложнее.

Владимир Бражко

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Нельзя сказать, что опорник «Динамо» провел сильный турнир. Хорваты, французы и в особенности испанцы доставили нам много проблем в опорной зоне. Кроме того, Бражко явно ошибся в случае первого пропущенного мяча в полуфинале.

Перед матчами квалификации к Евро в июне Ребров сказал, что Бражко находится на радаре в национальной команде. Он действительно провел очень сильный сезон в УПЛ. Стал не только ведущим игроком «Зари», но и одним из лучших игроков чемпионата в целом.

Вопрос не очень удачных выступлений за молодежку и удачных за клуб кроются в том, как использовать футболиста на поле.

Уже много лет у сборной Украины есть актуальный вопрос замены Степаненко. Пока достойных кандидатов так и нет. Именно на игрока, который будет заниматься разрушительной работой в середине поля. Бражко здесь - главная надежда.

Для Владимира будет многое зависеть от клубной карьеры. Сезон в «Заре» был отличным. Теперь нужно не выступить хуже в «Динамо». Открыт вопрос конкуренции с Сидорчуком и доверия Луческу. Собственно, клубный успех сейчас выглядит главным условием приглашения в национальную команду.

Дмитрий Крыськив

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Все имели возможность оценить важность полузащитника «Шахтера», когда он не играл против Испании. Без него сборная очень многое потеряла в построении игры.

Главная фишка Дмитрия – его универсальность. Он способен сыграть на нескольких позициях – фланговый полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, ложная девятка. Такие универсальные игроки очень полезны для любого тренера.

Я не думаю, что Крыськив может претендовать на роль основного игрока национальной команды. Но в плане ротации, глубины состава он может открыть перед штабом Реброва новые возможности. Сборная играет по 2-3 матча во время окна, поэтому глубина состава - очень важный фактор успеха.

Очень многое для Крыськива в национальной сборной будет зависеть от выступлений за клуб. Трансфер Мудрика в «Челси» пошел на пользу Дмитрию. Сначала Дмитрий был запасным игроком для Йовичевича, но затем шаг за шагом стал одним из лидеров команды. Очень умный игрок, чувствующий свои моменты. Может сыграть нестандартно. Где-то по своему стилю очень похож на Буяльского.