Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024

Безусловно, полуфинал молодежного чемпионата Европы – это большое достижение для сборной Украины, несмотря на 1:5 от Испании. Исторично и первое попадание на футбольный турнир Олимпиады.

Впрочем, акцент именно на Играх в Париже кажется несколько странным. Какое место в иерархии футбола для сборных занимает Олимпиада? Точно не выше четвертого, то есть ниже чемпионата мира, чемпионата Европы (по другим континентальным турнирам могут быть вопросы, разве что не по Копа Америка) и даже Лиги наций. Скорее, стоит говорить о том, что эта некая специфическая вершина для молодежных сборных. То есть само по себе попадание на Олимпиаду – точно не повод для разговоров о резком росте футбола в стране, даже если такое происходит впервые.

До Олимпиады больше года, но решение о том, что тренировать сборную Украины следующим летом во Франции будет Руслан Ротань, уже принято, оно логичное и правильное. То есть о турнире думают уже сейчас. И, непосредственно готовясь к Олимпиаде, Ротань наверняка обнаружит несколько неприятных или просто трудных для себя вещей, обусловленных регламентом и не только.

Семь игроков не подходят для Олимпиады по возрастным критериям

Конечно, вероятность того, что состав сборной Украины на Олимпиаде-2024 оказался бы таким же, как на молодежном Евро-2023, была нулевой, ведь два турнира разделит год. Кто-то из игроков может резко прибавить, кто-то – сдать, вмешаются еще масса факторов.

Но есть и более простые вещи. Во-первых, в финальную заявку команды на Олимпиаду попадают 22 игрока (причем только 18 из них можно вносить в ростер на конкретный матч), тогда как на молодежный Евро - 23. Во-вторых, на ОИ-2024 могут сыграть только футболисты, рожденные не ранее 1 января 2001 года.

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Это означает, что Александр Сирота, Максим Таловеров, Ростислав Лях, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Кащук и Артем Бондаренко не укладываются в возрастной ценз. Семь человек! Впрочем, это гораздо меньше, чем у наших обидчиков испанцев (13 игроков), звездных французов (10 игроков) и сенсационных израильтян (10 игроков), если сравнивать с другими командами, которые квалифицировались на Игры благодаря успеху на Евро-2023.

При этом регламент Олимпиады позволяет внести в заявку трех игроков, которые родились до 1 января 2001 года. Однако четверо из указанной украинской семерки не попадут на ОИ точно.

Кто заполнит три вакансии для игроков старше 23 лет?

Нет сомнений, что Руслан Ротань по максимуму использует возможность внести в заявку трех футболистов, которые не вписываются в возрастной ценз.

Если брать только тех, кто играл на Евро-2023, то логично сделать выбор в пользу одного из лидеров полузащиты Артема Бондаренко, основного центрального защитника Максима Таловерова и, например, универсального Дмитрия Крыськива, который способен и в роли ложной девятки действовать.

Но доступны ведь и ведущие футболисты из национальной сборной. Причем Илья Забарный, ни разу не игравший за нашу U21, даже вписывается в возрастные ограничения - родился 1 сентября 2002 года. А еще есть Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, варианты «за заслуги» а-ля Андрей Ярмоленко или вообще Евгений Коноплянка (заслуги в тесной дружбе с Русланом Ротанем – с Англией мы это уже видели).

Впрочем, и вариантов с футболистами национальной сборной старше 23 лет может оказаться не так много.

Фактор Евро-2024

Ситуация складывается так, что Руслан Ротань как тренер олимпийской сборной должен болеть против национальной сборной Украины. Понятно, что не из-за этого наши без шансов проиграли 0:2 Англии в марте.

Национальная сборная Украины сохраняет шансы, которые заметно больше мизерных, пробиться на Евро-2024 даже через отбор. Очень реально открытие окна возможностей имени стыков Лиги наций. Если сборная Украины квалифицируется на чемпионат Европы, то мало кто из игроков поедет потом и на Олимпиаду-2024.

Есть два показательных примера. «Барселона» в 2016 году сразу поставила Неймара перед фактом – он сыграет либо на Копа Сентенарио, либо на Олимпиаде, но не на обоих турнирах. Бразилец выбрал Игры, которые проходили в Рио-де-Жанейро, и помог своей стране впервые в истории победить на них в футболе.

А вот в 2021 году «Барселона» разрешила Педри сыграть и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде. Юный талант, проводивший тогда первый большой сезон в карьере, настолько утомился из-за огромного количества матчей, что с тех пор постоянно страдает из-за травм.

Клубы украинских футболистов вряд ли будут рады отпустить их на Олимпиаду

Возвращаемся к невысокому статусу Олимпиады в мире футбола. Этот турнир не входит в так называемые «даты ФИФА», то есть клубы не обязаны отпускать футболистов в сборные.

Сроки проведения (напомним, с 24 июля по 10 августа) для клубов также неудобны. Особенно для украинских – чемпионат уже наверняка начнется, не говоря уже о квалификации еврокубков. Да и топ-чемпионаты будут готовиться к старту.

Сильно ли будет рад «Шахтер» отпускать игроков на Олимпиаду, если ему придется проходить квалификацию Лиги чемпионов? А руководство УАФ, которому ОИ интересны и нужны (хотя, кто будет тем руководством?!), вряд ли продавить «оранжево-черных». «Шахтер» же даже при условии продажи Трубина, Судакова и Бондаренко, сохранит большое представительство в команде олимпийского возраста. А смогут ли Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик и другие убедить свои клубы, что Олимпиада стоит пропущенной предсезонки и никак им не помешает?!

Может блеснуть кто-то из тех, кто уже играл у Ротаня в молодежке

23 игрока в заявке на молодежный Евро – отнюдь не маленькая цифра. Но не все реальные кандидаты поехали на турнир в Румынию.

Из тех, кого Руслан Ротань задействовал в последнем двухлетнем цикле своей работы, свои акции могут повысить, например, Александр Сапутин, Александр Драмбаев, Антон Боль, Максим Дьячук, Николай Михайленко, Даниил Алефиренко, Валентин Рубчинский, Марко Сапуга, Егор Ярмолюк, Николай Кухаревич и Назар Волошин. И это список можно продолжать, так как украинские клубы где-то даже вынуждены доверять молодежи, и кто-то может выстрелить.

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Впрочем, очевидно, что костяком сборной Украины станет команда с молодежного Евро-2023. Для наглядности наша заявка на этот турнир.

Вратари: Анатолий Трубин, Руслан Нещерет, Кирилл Фесюн.

Защитники: Константин Вивчаренко, Арсений Батагов, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Александр Сирота, Ростислав Лях, Владимир Салюк.

Полузащитники: Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Александр Назаренко, Иван Желизко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Владимир Бражко, Максим Брагару, Олег Очеретько, Алексей Кащук.

Нападающие: Богдан Вьюнник, Данило Сикан, Владислав Ванат.