В воскресенье, 9 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Металлист» Харьков. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу днепровской команды.

На 47-й минуте игры единственный мяч забил Артем Довбик.

Товарищеский матч

Днепр-1 – Металлист Харьков – 1:0

Гол: Довбик, 47