Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига11 июля 2023, 02:30 |
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Днепр-1 – Металлист – 1:0. Единственный мяч Довбика. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
11 июля 2023, 02:30 |
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В воскресенье, 9 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Металлист» Харьков. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу днепровской команды.
На 47-й минуте игры единственный мяч забил Артем Довбик.
Товарищеский матч
Днепр-1 – Металлист Харьков – 1:0
Гол: Довбик, 47
Видеообзор матча:
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