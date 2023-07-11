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Днепр-1
09.07.2023 17:00 – FT 1 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 02:30 |
9
0

Днепр-1 – Металлист – 1:0. Единственный мяч Довбика. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 июля 2023, 02:30 |
9
0
Днепр-1 – Металлист – 1:0. Единственный мяч Довбика. Видео гола и обзор
ФК Днепр-1

В воскресенье, 9 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Металлист» Харьков. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу днепровской команды.

На 47-й минуте игры единственный мяч забил Артем Довбик.

Товарищеский матч

Днепр-1 – Металлист Харьков – 1:0

Гол: Довбик, 47

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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