В воскресенье, 9 июля, в рамках предсезонной подготовки контрольный спарринг проведут «Днепр-1» и харьковский «Металлист».

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Днепр-1 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция