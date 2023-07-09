Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига09 июля 2023, 08:49 | Обновлено 09 июля 2023, 08:52
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Днепр-1 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
09 июля 2023, 08:49 | Обновлено 09 июля 2023, 08:52
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В воскресенье, 9 июля, в рамках предсезонной подготовки контрольный спарринг проведут «Днепр-1» и харьковский «Металлист».
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
Днепр-1 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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