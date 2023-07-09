Довбик принес победу. Днепр-1 обыграл Металлист в товарищеском матче

Очередным соперником днепрян в межсезонье стал харьковский «Металлист», в прошлом сезоне занявший предпоследнее, 15 место в УПЛ и выбывший в Первую лигу.

Неудивительно, что состав харьковчан ощутимо изменился. В составе днепрян дебютировал левый защитник Василий Кравец, последним клубом которого была полтавская Ворскла, а до этого он несколько лет выступал в разных клубах Испании. Пурита составил компанию Горину в опорной зоне, а Горбунов сыграл на правом фланге полузащиты.

Спортклубовцы с первых минут зажали соперника на его половине поля, подав в стартовые 8 минут три угловых, но без особой остроты. Харьковчане редко переходили центр поля, а первый удар нанесли на 15-й минуте – Бузько после паса с углового пробил издали рядом со штангой.

Дальше игра продолжалась при территориальном преимуществе спортклубовцев, однако моментов у ворот соперника явно не хватало. Довбик сыграл на перехвате у чужой штрафной, но Чидомере сумел выбить мяч из под ноги форварда днепрян. На 40-й минуте неплохой шанс открыть счет был у «Металлиста», но Тепляков, обыграв Крапивцова, с острого угла не попал в ворота.

Только перед самым перерывом днепряне сумели по-настоящему угрожать воротам «Металлиста». Сначала Фастов отреагировал на мощный удар Довбика со штрафного, отбив мяч на угловой, после подачи которого попытки пробить были у Сватка и Сарапия, но успеха они не принесли.

А вот в самом начале второго тайма днепряне открыли счет. Каплиенко получил пас от Бланко и навесил с левого фанга, а Довбик, опередив защитника, направил мяч в сетку – 1:0! Днепряне продолжили владеть несомненным преимуществом, много комбинируя и действующие значительно острее, чем до перерыва. Неплохие удары наносили Когут, Бланко, но им не хватило точности.

В середине тайма спортклубовцы уже полностью обновили состав и на поле появился Билл, вернувшийся в расположение днепрян после полуторагодичного перерыва. На 73-й минуте бразилец опасно выполнил штрафной, но пробил рядом со стойкой, а вскоре мог отличиться Кивинда, который ворвался в штрафную и пробивал в дальний угол, но попал в голубя, который клевал травку у стойки ворот.

Сразу мог отличиться Танчик, но и его удар с убийственной позиции был немного неточным. На 83-й минуте мяч едва не оказался в сетке ворот харьковчан после прострела Когута, когда сфера, которой никто не коснулся, пролетела в сантиметрах от штанги.

Перед самым финальным свистком у спортклубовцев было два перспективных стандарта, но Кивинда не сумел запереть навес Танчика, а Когут пробил штрафной практически с линии штрафной в стенку.

В итоге днепряне одержали свою очередную победу в межсезонье, но в этот раз с минимальным счетом.

Товарищеский матч

9 июля. 17:00. Симферополь. Стадион Авангард

Днепр-1 – Металлист Харьков – 1:0

Гол: Довбик, 47.

Днепр-1: 33.Крапивцов (12.Кинарейкин,46), 99.Портной (26.Каплиенко,46), 5.Сарапий (14.Федоров,64), 39.Сваток (кап) (3.Адамюк,64) , 11.Мирошниченко (42.Пасич,64), 19.Горин (44.Билл,66), 31.Хан (25.Когут.46), 4.Пурита (22.Рубчинский,46), 27.Горбунов (34.Танчик,46), 24.Жданов (23.Бланко,46), 7.Довбик (10.Кивинда,64)

Металлист: 25.Фастов, 11.Абрамов, 2.Голубка, 13.Горяинов, 29.Буско, 88.Рязанцев, 70.Чидомере (28.Карпизин, 66)., 7.Багачанский, 8.Цвиренко, 27.Мораренко 58.Тепляков (4.Горенко,78) Запасные: 75.Паст, 1.Шуляков, 47.Киселев, 77.Ориховский, 9.Бабков, 57.Красников, 78.Вернаттус, 12.Приходько, 25.Дигтяр, 59.Кайдалов.

Предупреждение: Горин, 29.

Судьи: В.Запрутняк, П.Котубей, С.Рущак

Видеозапись матча