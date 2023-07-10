Автогол голкипера. Колос забил Чернигову три мяча в товарищеском матче
У команды из Ковалевки отличились Владислав Велетень и Антон Салабай
В понедельник, 10 июля, «Колос» сыграл в Ковалевке контрольную игру с ФК «Чернигов» и победил со счетом 3:0.
В первой половине у Колоса было большое преимущество и много моментов, и уже на второй минуте «Колос» вышел вперед благодаря автоголу голкипера черниговцев.
В середине тайма хороший шанс не использовал Безбородько, пробив выше ворот, а через 10 минут арбитры не засчитали гол Дениса из-за офсайда. А перед самым перерывом Велетень красивым ударом головой после навеса с левого фланга удвоил преимущество.
Именно Антон Салабай стал автором третьего мяча после блестящей атаки на левом фланце – Емец и Мякушко все сделали для гола, а Антон четко завершил. В дальнейшем кузнецов могли забить еще, но и трех красивых голов было достаточно для победы в поединке.
Товарищеский матч, 10 июля, Ковалевка
Колос Ковалевка – Чернигов – 3:0
Голы: автогол голкипера, Владислав Великан, Антон Салабай.
Колос (первый тайм): Волынец, Золотов, Бурда, Бондаренко, Демченко, Ориховский, Велетень, Богданов, Ильин, Цуриков, Безбородько.
Колос (второй тайм): Волынец (Пахолюк, 64), игрок на просмотре, Лучкевич, Гончаренко, Емец, Мякушко, Велетень, Гусол, Криворучко, Милько, Салабай.
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