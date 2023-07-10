Автогол голкипера. Колос забил Чернигову три мяча в товарищеском матче

В понедельник, 10 июля, «Колос» сыграл в Ковалевке контрольную игру с ФК «Чернигов» и победил со счетом 3:0.

В первой половине у Колоса было большое преимущество и много моментов, и уже на второй минуте «Колос» вышел вперед благодаря автоголу голкипера черниговцев.

В середине тайма хороший шанс не использовал Безбородько, пробив выше ворот, а через 10 минут арбитры не засчитали гол Дениса из-за офсайда. А перед самым перерывом Велетень красивым ударом головой после навеса с левого фланга удвоил преимущество.

Именно Антон Салабай стал автором третьего мяча после блестящей атаки на левом фланце – Емец и Мякушко все сделали для гола, а Антон четко завершил. В дальнейшем кузнецов могли забить еще, но и трех красивых голов было достаточно для победы в поединке.

Товарищеский матч, 10 июля, Ковалевка

Колос Ковалевка – Чернигов – 3:0

Голы: автогол голкипера, Владислав Великан, Антон Салабай.

Колос (первый тайм): Волынец, Золотов, Бурда, Бондаренко, Демченко, Ориховский, Велетень, Богданов, Ильин, Цуриков, Безбородько.

Колос (второй тайм): Волынец (Пахолюк, 64), игрок на просмотре, Лучкевич, Гончаренко, Емец, Мякушко, Велетень, Гусол, Криворучко, Милько, Салабай.