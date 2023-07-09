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Колос К
09.07.2023 14:00 – FT 2 : 0
Диназ
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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 23:14 | Обновлено 10 июля 2023, 00:21
147
0

Колос из Ковалевки выиграл спарринг у Диназа из Вышгорода

У победителей голами отметились Владислав Велетень и Денис Безбородько

09 июля 2023, 23:14 | Обновлено 10 июля 2023, 00:21
147
0
Колос из Ковалевки выиграл спарринг у Диназа из Вышгорода
ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 9 июля, «Колос» провел контрольный поединок против команды Первой лиги «Диназ» (Вышгород) и победил соперников со счетом 2:0.

В первой половине Владислав Велетень открыл счет головой после подачи Олега Ильина (1:0).

В середине второй половины Денис Безбородько красивым ударом после подачи с углового удвоил преимущество. Зафиксирован счет 2:0 в пользу «Колоса».

В понедельник, 10 июля, в 16:00 подопечные Ярослава Вишняка проведут контрольный поединок против ФК «Чернигов», игра пройдет в Ковалевке.

Товарищеский матч, 9 июля

Колос Ковалевка – Диназ Вышгород – 2:0

Голы: Велетень, Безбородько

Колос (1-й тайм): Пахолюк, игрок на просмотре, Ильин, Бурда, Велетень, Бондаренко, Богданов (К), Ориховский, Цуриков, Салабай, Демченко.

Колос (2-й тайм): Горох, Гончаренко, Криворучко, Емец, Золотов, Лучкевич, Милько (К), Болбат, Гусол, Мякушко, Безбородько.

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Колос Ковалевка Диназ Вышгород товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Владислав Велетень Денис Безбородько видео голов и обзор
Источник ФК Колос Ковалевка
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