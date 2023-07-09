Колос из Ковалевки выиграл спарринг у Диназа из Вышгорода

В воскресенье, 9 июля, «Колос» провел контрольный поединок против команды Первой лиги «Диназ» (Вышгород) и победил соперников со счетом 2:0.

В первой половине Владислав Велетень открыл счет головой после подачи Олега Ильина (1:0).

В середине второй половины Денис Безбородько красивым ударом после подачи с углового удвоил преимущество. Зафиксирован счет 2:0 в пользу «Колоса».

В понедельник, 10 июля, в 16:00 подопечные Ярослава Вишняка проведут контрольный поединок против ФК «Чернигов», игра пройдет в Ковалевке.

Товарищеский матч, 9 июля

Колос Ковалевка – Диназ Вышгород – 2:0

Голы: Велетень, Безбородько

Колос (1-й тайм): Пахолюк, игрок на просмотре, Ильин, Бурда, Велетень, Бондаренко, Богданов (К), Ориховский, Цуриков, Салабай, Демченко.

Колос (2-й тайм): Горох, Гончаренко, Криворучко, Емец, Золотов, Лучкевич, Милько (К), Болбат, Гусол, Мякушко, Безбородько.