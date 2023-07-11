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Колос К
10.07.2023 14:00 – FT 3 : 0
Чернигов
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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 02:10 |
21
0

Колос – Диназ – 2:0. Красивый мяч Безбородько. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 июля 2023, 02:10 |
21
0
Колос – Диназ – 2:0. Красивый мяч Безбородько. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

В воскресенье, 9 июля, «Колос» провел контрольный поединок против команды Первой лиги «Диназ» (Вышгород) и победил соперников со счетом 2:0.

Товарищеский матч, 9 июля

Колос Ковалевка – Диназ Вышгород – 2:0

Голы: Велетень, Безбородько

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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