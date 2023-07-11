Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига11 июля 2023, 02:10 |
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Колос – Диназ – 2:0. Красивый мяч Безбородько. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
11 июля 2023, 02:10 |
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В воскресенье, 9 июля, «Колос» провел контрольный поединок против команды Первой лиги «Диназ» (Вышгород) и победил соперников со счетом 2:0.
Товарищеский матч, 9 июля
Колос Ковалевка – Диназ Вышгород – 2:0
Голы: Велетень, Безбородько
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Видеообзор матча:
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