В воскресенье, 9 июля, «Колос» провел контрольный поединок против команды Первой лиги «Диназ» (Вышгород) и победил соперников со счетом 2:0.

Товарищеский матч, 9 июля

Колос Ковалевка – Диназ Вышгород – 2:0

Голы: Велетень, Безбородько

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