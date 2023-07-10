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Англия
10 июля 2023, 14:42 | Обновлено 10 июля 2023, 14:50
295
1

Каземиро признался в желании стать капитаном Ман Юнайтед

У бразильца честолюбивые планы

10 июля 2023, 14:42 | Обновлено 10 июля 2023, 14:50
295
1
Каземиро признался в желании стать капитаном Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил, что хотел бы стать капитаном команды.

«Если честно, мне нравится быть капитаном. Нравится подавать пример, приходить первым на тренировки, нравится все это. Капитанская повязка – это не более чем символ, но такие игроки должны разговаривать с судьями, быть примером. Мне нравится это», – признался Каземиро.

31-летний Каземиро защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, перейдя из мадридского «Реала» в статусе свободного агента.

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Каземиро Манчестер Юнайтед
Источник Goal.com
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justhateme
Рашфорд, Бруну, а тільки після - Каземіро
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