Испания26 мая 2023, 07:19 | Обновлено 26 мая 2023, 07:31
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Каземиро повторил личный рекорд по голам за сезон
Бразильский хавбек третий раз в карьере забивает 7 мячей за сезон
26 мая 2023, 07:19 | Обновлено 26 мая 2023, 07:31
474
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В перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над лондонским «Челси» со счетом 4:1.
В составе победителей голом отметился полузащитник Каземиро. Этот мяч стал для бразильца седьмым во всех турнирах этого сезона.
Ранее Каземиро два раза забивал по семь голов за сезон за «Реал» в сезонах-2017/2018 и 2020/2021.
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