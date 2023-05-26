Каземиро повторил личный рекорд по голам за сезон

В перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над лондонским «Челси» со счетом 4:1.

В составе победителей голом отметился полузащитник Каземиро. Этот мяч стал для бразильца седьмым во всех турнирах этого сезона.

Ранее Каземиро два раза забивал по семь голов за сезон за «Реал» в сезонах-2017/2018 и 2020/2021.