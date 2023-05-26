Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каземиро повторил личный рекорд по голам за сезон
Испания
26 мая 2023, 07:19 | Обновлено 26 мая 2023, 07:31
474
0

Каземиро повторил личный рекорд по голам за сезон

Бразильский хавбек третий раз в карьере забивает 7 мячей за сезон

26 мая 2023, 07:19 | Обновлено 26 мая 2023, 07:31
474
0
Каземиро повторил личный рекорд по голам за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

В перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над лондонским «Челси» со счетом 4:1.

В составе победителей голом отметился полузащитник Каземиро. Этот мяч стал для бразильца седьмым во всех турнирах этого сезона.

Ранее Каземиро два раза забивал по семь голов за сезон за «Реал» в сезонах-2017/2018 и 2020/2021.

По теме:
Защитник Миная: «Мы надежно сыграли в обороне»
Мохамед САЛАХ: «Я совершенно опустошен»
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это плохой год для Челси»
Каземиро Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Теннис | 25 мая 2023, 18:19 15
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге

Первая победа над соперницей из топ-50 после возвращения

Осасуна переиграла Атлетик из Бильбао в борьбе за выход в Лигу конференций
Футбол | 26 мая 2023, 00:30 0
Осасуна переиграла Атлетик из Бильбао в борьбе за выход в Лигу конференций
Осасуна переиграла Атлетик из Бильбао в борьбе за выход в Лигу конференций

Голы во втором тайме забили Анте Будимир и Лукас Торро

Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
Теннис | 25.05.2023, 15:31
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Футбол | 26.05.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Водные виды | 25.05.2023, 18:41
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
25.05.2023, 22:49
Хоккей
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
24.05.2023, 18:57 82
Футбол
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
24.05.2023, 08:13 13
Бокс
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
24.05.2023, 08:37 41
Бокс
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
25.05.2023, 04:01 1
Футбол
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
24.05.2023, 14:11 9
Футбол
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 34
Футбол
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
24.05.2023, 15:58 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности