СВЕНТЕК: «У Свитолиной хорошие ценности»

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась мнением об украинке Элине Свитолиной, с которой ей предстоит встретиться в четвертьфинале Уимблдона.

«Я думаю, это хорошо, что в туре есть такие хорошие игроки, как Свитолина, и у нее хорошие ценности. Я счастлива, что она вернулась, став матерью. Я не знаю, насколько это тяжело, но я уверена, что это действительно сложно. Да, я рада, что она показывает хорошую игру. Думаю, через два дня будет интересно.

Я думаю, она из тех игроков, которые терпеливы. У нее достаточно опыта, чтобы обладать всеми необходимыми навыками для игры в обороне и нападении. Она выиграла так много крупных турниров. Она знает, как хорошо играть», – заявила Свентек.

Напомним, Элина Свитолина в матче четвертого круга Уимблдонского турнира обыграла в трех сетах Викторию Азаренко.