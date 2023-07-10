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  4. СВЕНТЕК: «У Свитолиной хорошие ценности»
Уимблдон
10 июля 2023, 04:43 |
307
0

СВЕНТЕК: «У Свитолиной хорошие ценности»

Лидер женского тура – об украинской теннисистке

10 июля 2023, 04:43 |
307
0
СВЕНТЕК: «У Свитолиной хорошие ценности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась мнением об украинке Элине Свитолиной, с которой ей предстоит встретиться в четвертьфинале Уимблдона.

«Я думаю, это хорошо, что в туре есть такие хорошие игроки, как Свитолина, и у нее хорошие ценности. Я счастлива, что она вернулась, став матерью. Я не знаю, насколько это тяжело, но я уверена, что это действительно сложно. Да, я рада, что она показывает хорошую игру. Думаю, через два дня будет интересно.

Я думаю, она из тех игроков, которые терпеливы. У нее достаточно опыта, чтобы обладать всеми необходимыми навыками для игры в обороне и нападении. Она выиграла так много крупных турниров. Она знает, как хорошо играть», – заявила Свентек.

Напомним, Элина Свитолина в матче четвертого круга Уимблдонского турнира обыграла в трех сетах Викторию Азаренко.

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Ига Свёнтек Уимблдон-2023 Элина Свитолина
Источник Wimbledon
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