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10 июля 2023, 04:01 | Обновлено 10 июля 2023, 04:14
89
0

Гарет БЭЙЛ: «Я не разлюбил футбол»

Валлиец – о причинах завершения карьеры

10 июля 2023, 04:01 | Обновлено 10 июля 2023, 04:14
89
0
Гарет БЭЙЛ: «Я не разлюбил футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл назвал причины, по которым он принял решение о завершении профессиональной карьеры в 33 года.

«Я не разлюбил футбол – просто понял, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чем не жалею, очень доволен своей карьерой. Что касается сборной Уэльса, то я также хочу дать шанс следующему поколению. Надеюсь, что я показал им, чего мы ожидаем от нашей команды, когда играем, и что происходит в раздевалке.

Мне по-прежнему нравилось играть, но в какой-то момент я захотел проводить больше времени с семьей. Мои дети растут так быстро, что мне казалось, я многое упустил», – признался Бэйл.

Ранее сообщалось, что Бэйл отклонил предложение о возвращении в футбол.

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Гарет Бэйл
Источник The Times
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