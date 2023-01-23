Мистер 100 миллионов. Как трансфер Бэйла открыл ящик Пандоры в футболе

Футбольный трансферный рынок – это та часть действа, которую порой наблюдать и анализировать становится не менее интересно, чем сами баталии команд на поле. Именно здесь все чаще происходят события, способные поменять местами практически все – сделать вчерашнего середняка лидером и многолетним флагманом, а прежнего гегемона превратить в ничем не выдающуюся команду, отчаянно пытающуюся напугать соперников былым величием.

Если в конце 90-х годов минувшего века самым сильным футбольным чемпионатом Европы считалась итальянская Серия А, где особенно выделялись фигуры Паоло Мальдини или Алессандро Дель Пьеро, ставивших преданность родной команде на ступеньку выше, чем деньги, которые бы им могли предложить в других клубах и даже других лигах, то сейчас ситуация во многом изменилась. Наиболее сильным чемпионатом планеты в настоящий момент считается английская Премьер-лига, клубы которой настолько финансово мощны, что способны заполучить в свои ряды практически любого интересующего их футболиста, и отказываться тому будет тем сложнее, чем больше нулей прорисовывается в его контракте на новом месте работы…

Трансферы за чудовищные суммы, порой даже девятизначные, уже не выглядят диковинкой на рынке. Первой исторической сделкой на 100 миллионов евро, открывшей своеобразный ящик Пандоры в мировом футболе, стал переход валлийского форварда «Тоттенхэма» Гарета Бэйла в мадридский «Реал». Он состоялся девять с половиной лет назад, и после него болельщики увидели уже более десятка других многомиллионных трансферов, крайним из которых стал переезд вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика в «Челси».

Стеклянный потолок имени Гарета Бэйла

В начале нынешнего века и тысячелетия самым дорогим трансфером в истории футбола являлся переход итальянского форварда Кристиана Вьери из «Лацио» в «Интер» за примерно 46,5 миллионов евро. На сегодняшний день та сделка занимает лишь 108-е место в списке самых дорогостоящих трансферов…

Начиная с 2000 года, когда во всей красе проявил себя проект «Реала», получивший название «Галактикос», количество топовых сделок в футболе резко повысилось. К ним относились переезды в Мадрид француза Зинедина Зидана и португальца Луиша Фигу, за которых Флорентино Перес отвалил из казны «бланкос» немалые деньги, а также сделки по Гаиске Мендьете, Эрнану Креспо, Джанлуиджи Буффону… Но прямо сейчас ни один из этих трансферов по абсолютной сумме не входит даже в топ-30 мирового футбола.

Очередная волна по повышению ставок на рынке началась на рубеже первого и второго десятилетий нового века. Летом 2009 года было зафиксировано сразу три фантастических трансфера: «Реал» купил Криштиану Роналду и Кака за 94 и 67 миллионов евро, соответственно, а «Барселона» потратила 69,5 миллионов на выкуп у «Интера» шведского голеадора Златана Ибрагимовича. Как следствие, отметка в 100 миллионов евро становилась все более и более близкой, а ее казавшаяся неприступность напоминала, скорее, мифический стеклянный потолок, на пробитие которого просто требовалось должное желание и усердие.

1 сентября 2013 года ящик Пандоры был открыт. Мадридский «Реал» согласился заплатить 101 миллион евро «Тоттенхэму» за переезд в Испанию Гарета Бэйла, впервые в истории футбола инвестировав в нового футболиста девятизначную сумму. Та сделка стала поворотным моментом, и привела к изменению подходов в торгах и поведению многих игроков на трансферном рынке…

Da la bienvenida a nuestro nuevo jugador @GarethBale11 usando el hashtag #WelcomeBale pic.twitter.com/PXKycLUZGt — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 1, 2013

Оглушительный удар от ПСЖ и Неймара

Интересно, что в летнее трансферное окно 2013 года состоялся еще один, как показало время, знаковый переход в европейском футболе. На Старый континент из бразильского «Сантоса» перебрался талантливый форвард Неймар, за которого «Барселона» заплатила 88 миллионов евро. И пускай формат сделки и выплат по ней впоследствии вызвал серьезное разбирательство, чисто на спортивном уровне она оказалась невероятно удачной для каталонского клуба. Неймар довольно быстро превратился в одного из лидеров атак «Барселоны», и через несколько лет это привело к неожиданному исходу…

Но до этого футбольный рынок на какое-то время взял паузу. Самыми знаковыми сделками в тот момент являлись переезды Хамеса Родригеса из «Монако» в «Реал», а Анхеля Ди Марии из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов евро каждая. За ними последовали трансферы Кевина Де Брюйне из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» (76 млн евро), Луиса Суареса из «Ливерпуля» в «Барселону» (82 млн евро), Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус» (90 млн евро). Ни один из них не угрожал рекорду Гарета Бэйла, который оказался побит в августе 2016-го, когда «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить «Ювентусу» за возвращение Поля Погба 105 миллионов.

Что правда, пальму первенства в историческом рейтинге трансферов мирового футбола Погба удалось удерживать всего в течение года. Но затем рынок пережил оглушительный удар, когда напичканный катарскими инвестициями «Пари Сен-Жермен» выделил 222 миллиона евро на активацию клаусулы в контракте Неймара с «Барселоной», что привело к переезду бразильца в Париж. Этого боссам ПСЖ показалось мало, и уже следующим летом они выложили 180 миллионов евро на окончательный выкуп к «Монако» контракта Килиана Мбаппе. До сих пор обе эти сделки являются самыми дорогостоящими в истории футбольных переходов…

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Килиан Мбаппе – самые дорогие игроки в мире

Большие деньги за защитников

Вслед за ростом ценников на игроков атаки произошло логичное увеличение стоимости и футболистов, выступающих на оборонительных позициях. До трансфера Бэйла в «Реал» самым дорогостоящим центрбеком в истории футбола являлся англичанин Рио Фердинанд, за которого в 2002 году «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить «Лидсу» 46 миллионов евро. По состоянию на сегодня, та сделка располагается лишь на 109-м месте в соответствующем рейтинге, сразу после упоминавшегося выше экс-исторического трансфера Кристиана Вьери…

В современных реалиях топовый защитник обходится на рынке значительно дороже. За последнее десятилетие можно вспомнить целый ряд трансферов, когда за беков платили казавшиеся ранее нереальными деньги. Особенно в этом вопросе выделился «Манчестер Сити», потративший на игроков оборонительного плана более 500 миллионов евро, ведь Хосепу Гвардиоле его работодатели стремились подписать обязательно хорошего по уровню игрока обороны: за Рубена Диаса отдали 72 миллиона евро, за Жоау Канселу – 65, за Эмерика Ляпорта – 65, за Бенжамена Менди – 58, за Джона Стоунза – 56, за Кайла Уокера – 53, за Эльякима Мангаля, Николаса Отаменди и Натана Аке – по 45.

А ведь были и другие сделки защитников, казавшиеся ранее нереальными. Среди них особо выделяются переходы Бена Уайта из «Брайтона» в «Арсенал» за 59 миллионов евро, Марка Кукурельи из «Брайтона» в «Челси» за 65 миллионов евро, Маттейса де Лигта сперва из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 миллионов евро, а затем из «Ювентуса» в «Баварию» за 67 миллионов евро, Ашрафа Хакими из «Интера» в «Пари Сен-Жермен» за 68 миллионов евро, Лукаса Эрнандеса из «Атлетико» в «Баварию» за 80 миллионов евро, Уэсли Фофаны из «Лестера» в «Челси» за 81 миллионов евро, Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 85 миллионов евро и, конечно, Гарри Магуайра из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро. Именно последний, как и когда-то его предшественник в стане «красных дьяволов» Рио Фердинанд, ныне является самым дорогим защитником мирового футбола…

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр – самый дорогой защитник в мире

Постнеймаровская пирушка Барселоны

Получив 222 миллиона евро от продажи Неймара в «Пари Сен-Жермен», «Барселона» не слишком долго раздумывала, куда пристроить эти деньги. Каталонцы с ходу попытались решить кадровый вопрос, подписав в августе 2017 года за 140 миллионов евро француза Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии», а спустя всего лишь полгода добавили к нему бразильца Филиппе Коутиньо, за переход которого «Ливерпуль» получил 135 миллионов евро. Причем последняя сделка оказалась абсолютно провальной для каталонцев, и еще раз доказала, насколько рискованно тратить огромные деньги посреди сезона – в январское окно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле обошелся Барселоне в 140 миллионов евро

К слову, летом 2019-го «Барселона» еще дважды возмутила спокойствие на трансферном рынке, потратив 86 миллионов евро на центрального полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, и 120 миллионов евро – на форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Впоследствии хаотичная работа прежних боссов каталонского клуба привела к серьезному финансовому кризису, в том числе и к проблемам с зарплатами, что вылилось в отъезд из Каталонии в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента многолетнего лидера команды и общепризнанного гения современности Лионеля Месси.

Бэйл ушел, но его дело живет

9 января 2023 года «возмутитель трансферного спокойствия» Гарет Бэйл огласил о завершении карьеры. С профессиональным футболом валлиец попрощался в 33 года в американском «Лос-Анджелесе», с которым успел выиграть Кубок MLS-2022.

Теперь футбольный мир все реже и реже будет вспоминать о валлийце, так как на авансцену постепенно выходят новые герои, однако дело Гарета живет и будет жить дальше. Примечательно, что активным его продолжателем удалось стать и украинскому футболисту – Михаилу Мудрику, который перебрался из «Шахтера» в «Челси» за 100 миллионов евро. И пускай основная сумма сделки составляет 70 миллионов, а еще 30 могут быть выплачены «синими» в пользу «оранжево-черных» при выполнении ряда условий, именно переход Мудрика пока является самым дорогим в январское окно-2023, и именно он в очередной раз подтверждает, насколько сильно изменился футбольный рынок за последние годы. Когда-то сумма в 100 миллионов евро вызывала невероятный трепет и благоговение, а нынче ее можно увидеть даже в зимнее окно, когда многие топ-клубы предпочитают не рисковать. Кто знает, возможно, через каких-то 5-10 лет падет уже и рекорд Неймара, а на смену «пороговой отметке» в 100 миллионов придет таковая в размере 200 или более…