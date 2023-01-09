Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Легендарный валлиец повесил бутсы на гвоздь
Звездный валлийский футболист Гарет Бэйл объявил о завершении своей карьеры в возрасте 33 лет.
«После долгих раздумий я объявляю о завершении клубной и международной карьеры. Мне невероятно повезло реализовать свою мечту и заниматься спортом, который я люблю», – заявил Бэйл.
На протяжении своей карьеры Бэйл выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», мадридский «Реал» и «Лос-Анджелес». С «Реалом» пять раз (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах) выигрывал Лигу чемпионов.
Завершил спортивную карьеру в «Лос-Анджелес», которому помог завевать Кубок МЛС.
В период с 2006 по 2022 годы Бэйл провел 111 матчей и забил 41 гол за сборную Уэльса, с которой принял участие в Евро-2016, Евро-2020 и ЧМ-2022.
В 2013 году перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 100 миллионов евро, что стало рекордной трансферной суммой в истории футбола на тот момент. Рекорд держался до 2017 года.
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