Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

Звездный валлийский футболист Гарет Бэйл объявил о завершении своей карьеры в возрасте 33 лет.

«После долгих раздумий я объявляю о завершении клубной и международной карьеры. Мне невероятно повезло реализовать свою мечту и заниматься спортом, который я люблю», – заявил Бэйл.

На протяжении своей карьеры Бэйл выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», мадридский «Реал» и «Лос-Анджелес». С «Реалом» пять раз (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах) выигрывал Лигу чемпионов.

Завершил спортивную карьеру в «Лос-Анджелес», которому помог завевать Кубок МЛС.

В период с 2006 по 2022 годы Бэйл провел 111 матчей и забил 41 гол за сборную Уэльса, с которой принял участие в Евро-2016, Евро-2020 и ЧМ-2022.

В 2013 году перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 100 миллионов евро, что стало рекордной трансферной суммой в истории футбола на тот момент. Рекорд держался до 2017 года.