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09 января 2023, 17:33 |
1594
5

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

Легендарный валлиец повесил бутсы на гвоздь

09 января 2023, 17:33 |
1594
5
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Звездный валлийский футболист Гарет Бэйл объявил о завершении своей карьеры в возрасте 33 лет.

«После долгих раздумий я объявляю о завершении клубной и международной карьеры. Мне невероятно повезло реализовать свою мечту и заниматься спортом, который я люблю», – заявил Бэйл.

На протяжении своей карьеры Бэйл выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», мадридский «Реал» и «Лос-Анджелес». С «Реалом» пять раз (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах) выигрывал Лигу чемпионов.

Завершил спортивную карьеру в «Лос-Анджелес», которому помог завевать Кубок МЛС.

В период с 2006 по 2022 годы Бэйл провел 111 матчей и забил 41 гол за сборную Уэльса, с которой принял участие в Евро-2016, Евро-2020 и ЧМ-2022.

В 2013 году перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 100 миллионов евро, что стало рекордной трансферной суммой в истории футбола на тот момент. Рекорд держался до 2017 года.

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Гарет Бэйл завершение карьеры
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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MrStepanovM .
вот редиска...мог би до забитого нам мяча завязать
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+2
Макс Максов
І оголосив про початок кар'єри гольфіста!)
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+1
GloryUkraine
Перейшовши в Реал Бейл загубив кар'єру. 
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0
Віталій Ткачук
Просто він втратив мотивацію. Людина виграла на клубному рівні все що можна. Зі збірною не пощастило, але є багато гравців які феєрили в клубах, але нічого не виграли на рівні збірних. І навпаки.
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0
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