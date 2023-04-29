Англия29 апреля 2023, 16:06 |
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Бэйл отклонил предложение о возвращении в футбол
Подписать валлийца пытался «Рексхэм»
29 апреля 2023, 16:06 |
961
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Звездный валлиец Гарет Бэйл отклонил предложение о возобновлении карьеры футболиста. Подписать его пытался «Рексхэм», но Бэйл ответил отказом.
Бэйл завершил карьеру в январе текущего года. Последним клубом в его карьере был «Лос-Анджелес».
«Рексхэм» выступает в пятом по силе дивизионе английского футбола. Клубом владеют голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макелхенни.
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