Бэйл отклонил предложение о возвращении в футбол

Звездный валлиец Гарет Бэйл отклонил предложение о возобновлении карьеры футболиста. Подписать его пытался «Рексхэм», но Бэйл ответил отказом.

Бэйл завершил карьеру в январе текущего года. Последним клубом в его карьере был «Лос-Анджелес».

«Рексхэм» выступает в пятом по силе дивизионе английского футбола. Клубом владеют голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макелхенни.