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Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.07.2023 19:00 – FT 9 : 0
Триглав
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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 23:59 | Обновлено 10 июля 2023, 00:16
612
2

Отгрузили 9 мячей. Динамо в спарринге разгромило словенский Триглав

Заранее этот контрольный поединок столичный клуб не анонсировал

09 июля 2023, 23:59 | Обновлено 10 июля 2023, 00:16
612
2
Отгрузили 9 мячей. Динамо в спарринге разгромило словенский Триглав
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо», в воскресенье, 9 июля, в тренировочном матче разгромило словенский клуб «Триглав» из города Крань. Эта игра состоялась на стадионе, расположенном возле динамовской гостиницы, где команда Мирчи Луческу каждый день проводит тренировки.

Первый тайм прошел при ощутимом преимуществе динамовцев. Счет в игре открыл Андрей Ярмоленко, удачно сыграв на добивании и расстреляв ворота после удара Буяльского и серии рикошетов. Вскоре отличился сам Буяльский, обыгравшись с Шапаренко и завершив атаку ударом из пределов штрафной. А перед перерывом Ярмоленко оформил дубль, отправив мяч в сетку с линии вратарской после прострела с левого фланга и рикошета.

После перерыва состав киевлян изменился, однако это никоим образом не отразилось на картине игры. Киевляне продолжали полностью доминировать на поле, но при этом стали забивать голы еще более регулярно. Первым после перерыва в воротах словенской команды отличился Богдан Леднев, замкнув из центра штрафной площадки пас Антона Царенко с левого фланга.

Далее точным бильярдным ударом отличился Александр Яцык. Следующим отличился Самба Диалло, поразив нижний угол примерно с линии штрафной. Автором седьмого мяча стал Назар Волошин, отличившись из пределов штрафной после паса Навина Малыша из глубины.

Еще один мяч Самба Диалло занес в ворота с линии после того, как защитники не сумели прервать пас от Волошина. А точку в игре поставил сам Назар, реализовав выход один на один с голкипером.

Товарищеский матч, 9 июля

Динамо Киев (Украина) – Триглав (Словения) – 9:0

Голы: Ярмоленко (2), Диалло (2), Волошин (2), Буяльский, Леднев, Яцык.

Динамо (старт): Бущан, Тымчик, Дячук, Беловар, Дубинчак, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Бенито.

Динамо (замены во 2-м тайме): Моргун, Караваев, Боль, Попов, Малыш, Рамадани, Яцык, Царенко, Леднев, Диалло, Волошин.

Видеообзор матча

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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DV
Динамо сильніше за середнячка другої ліги Словенії. Доведено.
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0
maverik
Де це Динамо знайшли ? Це не наше. Наше виграло би 1-0 чи 2-0... Це  не наше Динамо )))
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0
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