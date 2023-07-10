Товарищеские матчи
09.07.2023 19:00 – FT 9 : 0
Украина. Премьер лига10 июля 2023, 06:39 | Обновлено 10 июля 2023, 07:58
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Динамо Киев – Триглав – 9:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
10 июля 2023, 06:39 | Обновлено 10 июля 2023, 07:58
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В рамках подготовки к новому сезону киевское Динамо на учебно-тренировочном сборе разгромило словенский «Триглав» со счетом 9:0.
По дублю в товарищеском поединке оформили Ярмоленко, Диалло и Волошин, еще по голу забили Буяльский, Леднев и Яцык.
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