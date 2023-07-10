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Динамо Киев
09.07.2023 19:00 – FT 9 : 0
Триглав
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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 06:39 | Обновлено 10 июля 2023, 07:58
1613
0

Динамо Киев – Триглав – 9:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

10 июля 2023, 06:39 | Обновлено 10 июля 2023, 07:58
1613
0
Динамо Киев – Триглав – 9:0. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В рамках подготовки к новому сезону киевское Динамо на учебно-тренировочном сборе разгромило словенский «Триглав» со счетом 9:0.

По дублю в товарищеском поединке оформили Ярмоленко, Диалло и Волошин, еще по голу забили Буяльский, Леднев и Яцык.

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Источник Sport.ua
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