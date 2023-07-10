Динамо Киев

В рамках подготовки к новому сезону киевское Динамо на учебно-тренировочном сборе разгромило словенский «Триглав» со счетом 9:0.

По дублю в товарищеском поединке оформили Ярмоленко, Диалло и Волошин, еще по голу забили Буяльский, Леднев и Яцык.