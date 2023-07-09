В субботу, 8 июля, житомирское «Полесье» в рамках подготовки к сезону-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге провело третий спарринг межсезонья. Противостоял команде Юрия Калитвинцева «Рапид» из Вены.

Встреча завершилась вничью 1:1. В составе «Полесья» автором гола стал Андрей Гитченко.