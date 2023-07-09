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08.07.2023 17:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига09 июля 2023, 11:54 | Обновлено 09 июля 2023, 11:59
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Полесье – Рапид Вена – 1:1. Гол Гитченко для перемирия. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка
09 июля 2023, 11:54 | Обновлено 09 июля 2023, 11:59
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В субботу, 8 июля, житомирское «Полесье» в рамках подготовки к сезону-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге провело третий спарринг межсезонья. Противостоял команде Юрия Калитвинцева «Рапид» из Вены.
Встреча завершилась вничью 1:1. В составе «Полесья» автором гола стал Андрей Гитченко.
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